La incidència estimada de la grip baixa en una setmana
Els casos diagnosticats disminueixen fins a 373 però el nivell de transmissió es manté molt alt
ACN
La incidència estimada de la grip baixa de 766 casos per 100.000 habitants a 544 en una setmana, segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) referents a la setmana del 15 al 21 de desembre. Els casos diagnosticats passen de 407 a 373 per 100.000 habitants, però el nivell de transmissió encara es manté molt alt. En nombres absoluts, es van diagnosticar 30.298 casos, pels 33.058 de la setmana anterior un cop tancades definitivament les dades. La setmana anterior el creixement ja va ser menys marcat.
Dels 30.298 casos diagnosticats a l’atenció primària, 25.819 són de menors de 60 anys. El grup d’edat amb més diagnòstics és el de 15 a 44 anys, amb 12.562 casos. Hi ha 145 persones ingressades, de les quals 99 de més de 60 anys i 44 de més de 80. A l’UCI n’hi ha set, de les quals 4 de més de 60 anys.
En general, del 15 al 21 de desembre, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) va ser de 1.102 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 89.463 casos i superant el nivell alt de transmissió.
La grip és el virus més predominant, amb un 49,3% de les mostres, seguit del rinovirus, amb el 17,3% i del VRS (7,8%). En la població pediàtrica, la positivitat dels multitests mostren la grip A com el virus més circulant (62,4% de les mostres), seguit del VRS (6,6%). Pel que fa a la grip, predomina la circulació del subtipus A(H3N2) variant K, amb un 88%.
El VRS segueix creixent des de fa set setmanes, amb una incidència estimada de 79 casos per 100.000 habitants, situant-se per sobre del nivell basal. La covid està en nivells baixos de transmissió amb una incidència estimada de 8 casos per 100.000 habitants.
La cobertura vacunal contra la grip és del 67% per als majors de 80 anys i del 54% per a les persones entre 70 i 79 anys. En els infants entre 6 i 59 mesos, la cobertura és actualment del 41%.
