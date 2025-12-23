Tots els municipis catalans estaran obligats o recomanats a tenir un pla de protecció contra inundacions
El 52% de les localitats tenen la planificació en vigor i les noves obligades disposen d'un any
ACN
Tots els municipis catalans estaran obligats o recomanats a tenir un pla de protecció contra inundacions, segons el nou Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat). El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat a l'ACN que s'ha revisat el risc d'inundació arreu i s'ha arribat a la conclusió que cap zona en queda exempta tenint en compte la nova situació generada pel canvi climàtic. Fins ara, hi havia un 20% de municipis que no tenien cap obligació ni recomanació, és a dir, 185. Ara, 656 hi estan obligats, abans eren 521, i 291 recomanats (241 abans). Ara mateix, el 52% dels municipis tenen la planificació en vigor i els nous municipis obligats disposen d'un any per tenir-la.
La revisió s'ha fet per millorar la resposta del sistema de protecció civil i emergències, tant en l'àmbit català com municipal, davant l'agreujament del risc d'inundacions a Catalunya i en el marc del canvi climàtic i l'increment del risc de fenòmens meteorològics extrems. Els canvis s'aplicaran a partir de l'aprovació del nou document per part del Govern.
El primer que s'ha fet és revisar l'anàlisi del risc municipal d'inundacions. Per cada municipi s'ha definit el nivell de risc dels diferents tipus d'inundacions: zones inundables per inundacions fluvials, zones susceptibles d'inundació, inundacions marítimes, inundacions pluvials i trencament o avaria greu de pressa o bassa.
Així, s'han establert 4 nivells de risc: baix (58 municipis), moderat (233), alt (362) i molt alt (294). A l'hora d'establir el risc municipal, per a cada municipi es determina un nivell equivalent al màxim de qualsevol de les tipologies d'inundacions que el poden afectar.
Un cop obtingut el resultat, s'ha determinat que els que estan en risc alt i molt alt estiguin obligats a tenir el pla de protecció, mentre que per a la resta s'ha determinat la recomanació.
Els municipis obligats s'incrementen del 55% al 69% (de 521 a 656); i els recomanats passen del 25% al 31% (de 241 a 291).
D'entre els municipis que increment el risc, no es concentren en una zona concreta, tot i que Delgado apunta que si fins ara aquest risc estava més establert al litoral i al prelitoral, ara, i d'acord amb l'experiència, s'observa com el risc s'incrementa també cap a l'interior i el Pirineu i Prepirineu.
Per territoris, i prèviament als canvis a l'Inuncat, a l'Alt Pirineu i l'Aran hi havia 59 municipis amb obligació, però només 12 tenien el pla homologat i vigent, mentre que hi havia 26 amb el pla pendent de revisió. A l'àrea de Barcelona -Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès i Maresme-, eren 111 els municipis amb obligació, però només 49 amb pla homologat i vigent i 42 pendent de revisió. Al Camp de Tarragona, l'obligatorietat prèvia als canvis era per a 61 municipis, però només 29 el tenien homologa i vigent, i 17 pendent de revisió. Pel que fa a la Catalunya Central, 69 municipis hi estaven obligats, però només 45 el tenien i 18 pendent de revisió. En el cas de les comarques de Girona, l'obligatorietat arribava a 164 municipis, dels quals 66 el tenien homologat i vigent, i 85 en revisió. Pel que fa a les comarques de Ponent, l'obligatorietat era per a 74 municipis, 41 dels quals el tenien homologat i vigent, i 20 pendent de revisió.
En el cas del Penedès, hi havia 14 municipis amb el pal homologat i vigent, 21 pendent de revisió i 42 amb obligació. A les Terres de l'Ebre, eren 43 els municipis obligats, 23 els que el tenien i 17 pendent de revisió.
El 52% dels municipis ja tenen el pla
Actualment, el 52% dels municipis catalans tenen la planificació en vigor, és a dir, tenen el pla aprovat i homologat en els darrers quatre anys. Entre el 48% dels que no tenen el pla, n'hi ha que el tenen en tràmit o pendent de l'aval de Protecció Civil i d'altres que no l'han revisat i homologat en els darrers quatre anys. Hi ha un 20%, però que no l'han fet mai, apunta Delgado. D'entre aquests, els que més preocupen a Protecció Civil són els municipis mitjans o grans.
Ara, els nous municipis que obligatòriament hauran de tenir aquest pla, un cop el Govern aprovi el nou pla de l'Inuncat, disposaran d'un any per tenir aquest instrument i complir la normativa.
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) per inundacions ha de preveure l'estructura organitzativa i la resposta dels recursos de l'ajuntament, siguin propis o disponibles a través dels mecanismes que s'estableixin i que constitueixin el seu catàleg de mitjans i recursos.
Més vigilància, coordinació i recuperació
D'altra banda, amb la revisió del pla també s'ha actualitzat tot el que fa referència a l'operativa en cas d'inundacions. Segons explica Delgado, s'han "reforçat" elements necessaris per abordar aquestes situacions, també d'acord amb "lliçons apreses" darrerament.
En línies generals, s'ha reforçat la garantia que tota la informació està "cohesionada" i que hi ha "una única línia d'informació". En segon lloc, s'ha reforçat la vigilància, i, en tercer, la resposta de recuperació quan es produeixen inundacions, tenint en compte especialment situacions de simultaneïtat. A més, s'han posat per escrit les directrius a l'hora de prendre determinades decisions, com decretar un confinament o enviar un missatge ES-Alert.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Confirmat per l'Estatut de Treballadors: treballar en aquest horari dona dret al plus de nocturnitat