La llevantada ja deixa registres propers als 90 litres i onades de més de cinc metres a la Costa Brava
El telèfon d'emergències 112 ha rebut una cinquantena de trucades pel temporal, concentrades a l'Empordà i el Gironès
ACN
La llevantada ja deixa quantitats de precipitació properes als 90 litres al nord d'Osona i la Garrotxa (87,5 litres a Cantonigròs i 78 litres a Mieres) i superiors als 50 litres en diversos punts de l'Alt Empordà, com el pantà de Darnius-Boadella (71 litres) o Espolla (53 litres), segons les dades de les estacions automàtiques del Meteocat i Meteoclimatic. En paral·lel, les onades superen àmpliament els cinc metres a la Costa Brava. La boia del Cap de Begur registra aquest Sant Esteve onades d'una altura mitjana de cinc metres amb pics màxims d'entre set i nou metres, segons les dades en temps real de Ports de l'Estat. El telèfon d'emergències 112 ha rebut una cinquantena de trucades pel temporal, concentrades a l'Empordà i Gironès.
El Baix Empordà (9 trucades), el Gironès (6) i l'Alt Empordà (4) són les tres comarques amb més trucades al 112, mentre que Girona, Palafrugell i Roses les tres poblacions amb més incidències per la llevantada, que també està incrementant notablement el cabal de diversos rius i rieres, especialment a les comarques de Girona. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informa que el cabal del riu Manol a Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà) és de 77 m3/s i supera el llindar de perill, i recomana evitar punts baixos, guals i allunyar-se de la zona. La Muga també supera els 40 m3/s a la zona de Darnius (Alt Empordà), mentre que la riera Gotarra a Campllong (Gironès) i el riu Ges a Torelló (Osona) sobrepassen el llindar d'alerta.
Una quinzena de carreteres afectades per la neu
Les carreteres afectades per la neu aquest matí de Sant Esteve són una quinzena, amb cadenes obligatòries a l'N-260 a la collada de Toses i al port del Cantó; la C-28 al port de la Bonaigua; la BV-4031 al coll de la Creueta; la C-462 al coll de Port; i la C-563, entre Josa i Tuixén. També s'informa de neu/gel a la calçada a la LV-4241 entre Guixers i Lladurs; l'LP-7013, entre Ulldemolins i la Pobla de Cérvoles; l'LV-4036 a Lles de Cerdanya; l'L-701 a Juncosa; l'LV-5055 entre Vilamòs i Vielha; l'LP-4033b a Bellver de Cerdanya; i LV-4037 a Prullans. La BV-4024 es troba tallada per vent i neu al Coll de Pal, mentre que la GIP-5129 està tallada per inundacions entre Borrassà i Vilafant, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).
La nevada és especialment intensa al Pirineu Oriental amb acumulacions superiors als 40 centímetres de neu nova a Vallter i al refugi Coma de Vaca, al nord del Ripollès, i superiors als 25 centímetres al Cadí-Moixeró, els Rasos de Peguera i la serra del Port del Comte.
Més de 200 litres al nord-est de Catalunya
Protecció Civil de la Generalitat manté el pla Inuncat en fase d'alerta per la llevantada, que pot deixar acumulacions de més de 200 litres al nord-est de Catalunya i onades superiors als quatre metres a l'Alt i Baix Empordà. L'ACA preveu la possibilitat de crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres a les zones afectades per la previsió de pluges i fenòmens costaners, especialment a les conques dels rius Ter, Muga i Fluvià. Protecció Civil avisa que no s'han de travessar mai rius, rieres ni zones inundades, ja que els cotxes poden flotar amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat.
