Les comarques gironines registren més d'un centenar d'incidències pel temporal
Des que va començar l'episodi, els Bombers han realitzat 104 serveis a la zona, una quinzena durant la nit
La majoria d'avisos estan relacionats amb la caiguda d'arbres o despreniments
El temporal que afecta Catalunya des d’ahir ha obligat els Bombers a fer 64 actuacions durant la nit. A la Regió d’Emergències de Girona s’han registrat 15 avisos, que se sumen als 89 rebuts des de l’inici de la llevantada. La majoria de les incidències estan relacionades amb caigudes d’arbres i despreniments, i fins ara cap ha tingut conseqüències greus.
En total, el cos de Bombers ja ha actuat en 291 incidències derivades de la situació meteorològica des que va començar l’episodi, 104 de les quals a les comarques gironines. Durant el dia d’ahir, aquesta va ser el territori que va registrar més avisos, amb un total de 89. A la nit, però, la situació s’ha calmat i, tot i que s’han requerit una quinzena d’actuacions, la Regió Metropolitana ha concentrat més serveis, amb 38 sumant la zona Nord i la Sud.
A la Catalunya central s'han realitzat 4 serveis al llarg de la nit.
