El centre de comandament de Rodalies amb Adif i Renfe a l’estació de França entrarà en funcionament abans de l’estiu
El Govern prepara per al primer trimestre de 2026 una proposta “concreta i factible” per a la nova governança del Prat
Andrea Salazar / Rafa Garrido (ACN)
El centre de comandament de Rodalies amb Adif i Renfe a l’estació de França de Barcelona entrarà en funcionament abans de l’estiu, en un context marcat per la constitució de l’empresa mixta. La portaveu i consellera Sílvia Paneque ha detallat que aquest centre tindrà prioritàriament la mirada posada en el desdoblament total de l’R3. D’altra banda, Paneque ha dit que l’empresa mixta es constituirà a principis d’any i que ja saben quins noms formaran part del consell d’administració. També ha avançat que creuen que hi ha “marge legal” per ampliar la participació de la Generalitat en la governança de l’aeroport del Prat, i ha dit que preparen per al primer trimestre de 2026 una proposta “concreta” i “factible”.
Així, la titular del departament de Territori ha explicat que l’activació de l’empresa mixta de Rodalies no s’està produint abans d’acabar l’any, tal com estava previst, per un tema d’”agenda”, però ha assegurat que la nova companyia veurà la llum a principis d’anys. Amb la signatura conjunta de la Generalitat i l’Estat, es coneixeran els noms dels membres del consell d’administració, que tindran experiència tant en l’àmbit institucional com en el ferroviari.
Segons Paneque, aquesta empresa els permetrà fer una gestió “des de la proximitat i exercir d'una manera més directa tots els treballs, tant en l'àmbit de traspàs com en l'àmbit de la gestió del dia a dia de l'operativa”.
Per poder aprofundir en aquesta qüestió, s’inaugurarà a l’estació de França de Barcelona el ja anunciat centre de comandament conjunt entre Renfe i Adif. El seu objectiu serà millorar la coordinació entre ambdues empreses i millorar el servei. A més, la idea és mantenir el centre de control que hi ha a l’estació del Clot.
Un 25% d’incidències són per l'estat dels trens
En aquesta línia, la consellera ha detallat que entre un 20% i 25% de les incidències de Rodalies s’atribueixen a l’estat dels trens, per la qual cosa ha celebrat l’arribada de nou material rodant a partir de l’any que ve. Així mateix, ha dit que aquests combois permetran guanyar capacitat i que els passatgers no hagin de viatjar a peu dret.
Grans obres del futur
Pel que fa als propers grans talls, ha detallat que es focalitzaran en l’R3. “Ens agradaria poder donar un horitzó temporal per tota l'R3”, ha defensat Paneque, que ha lamentat que tot i que encara no estan preparats per “fixar aquest calendari”, tenen com a objectiu de preparar i organitzat el desdoblament total de la línia. Així mateix, volen que l’abandonament de la via única no es faci “de manera tan lenta”. Més enllà d’aquest àmbit, l’altre gran objectiu del Govern és fer obres als túnels del Garraf.
Aeroport del Prat
Pel que fa a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat, la també portaveu del Govern ha assegurat que estan acabant les compensacions ambientals que tenen pendents de les obres anteriors: “Estem tancant aquesta fase”.
En aquesta línia, ha defensat que estan “segurs” que compliran amb els criteris que demana Europa per aprovar aquesta nova ampliació. “Estem convençuts que es donarà compliment a les exigències europees perquè són les màximes que hem pogut adequar respecte a aquesta ampliació”, ha dit.
Preguntada per la governança de la infraestructura, ha valorat que la participació que actualment té el Govern en les decisions que es prenen és “menor”. “Pensem que això s'ha d'ampliar, hi ha marge legal per poder-ho fer i amb això estem treballant i esperem que el primer trimestre del 2026 també puguem tenir notícies al respecte”, ha concretat. La proposta serà “concreta”, “possible” i “factible”, i la treballaran tant amb ERC i els Comuns com amb el Ministeri i Aena.
