L'Ander, nascut a Sabadell, és el primer nadó de l'any 2026
El nen ha vingut al món quan passaven 38 minuts de la mitjanit al Parc Taulí
ACN
Barcelona
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia
- «M’he vist amb la necessitat de demostrar que em mereixia la feina»
- Mor l'empresari manresà Joan Llansó Vives als 89 anys