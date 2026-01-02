Multes per als cotxes B en les zones de baixes emissions
Catalunya només sancionarà els vehicles si hi ha un episodi d’alta contaminació decretat per les autoritats.
Xavier Pérez
Catalunya serà pionera sancionant els que utilitzin un vehicle amb etiqueta B (groga) en les zones de baixes emissions, però la mesura només s’aplicarà quan es detectin les circumstàncies assenyalades i les autoritats decretin episodis d’alta contaminació.
Es tracta d’una novetat que va de la mà del Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027 de la Generalitat, d’acord amb la llei de mobilitat sostenible i la llei de canvi climàtic estatals. Els cotxes que estan afectats per l’aplicació d’aquesta normativa són els que porten l’etiqueta B (groga), que agrupa turismes de gasolina matriculats entre el 2001 i 2006 i dièsel entre el 2006 i el 2014.
Des d’ahir, aquests vehicles no poden circular per les ZBE durant els episodis d’alta contaminació, i l’important és que sí que podran fer-ho en condicions normals. Aquesta mesura és un primer pas de cara a l’1 de gener d’aquí dos anys (2028), la data en què està previst que la circulació d’aquests vehicles estigui permanentment prohibida en totes les ZBE catalanes.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) indica a la seva web que actualment més de 200 ciutats europees, com Londres, París, Berlín i Brussel·les, implanten les ZBE amb restriccions als vehicles més contaminants per preservar la salut dels habitants de totes aquestes ciutats.
Pocs episodis
Es dona la circumstància, no menys important, que l’últim episodi d’alta contaminació es va produir a Catalunya l’any passat, quan hi va haver restriccions temporals per partícules PM10, amb avisos i activacions de protocols anticontaminació.
L’anterior alerta va ser el gener del 2020, quan es van activar avisos preventius per pols sahariana que van afectar Barcelona i altres municipis pròxims. Curiosament els episodis de contaminació arriben per situacions ambientals naturals (pols sahariana o seqüeles d’incendis) i no es recorden registres per contaminació d’emissions de gasos de CO2 o NOx, els realment perjudicials.
En els últims mesos s’han donat avisos preventius per nivells d’alta contaminació (l’últim va ser el juny del 2025), però només prealertes que no han arribat a convertir-se en episodi decretat. L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental i s’activa per "reduir les emissions de contaminants", en aquest cas les partícules que s’emeten a causa de les activitats humanes, que s’afegeixen a les que són presents en l’atmosfera per motius naturals.
