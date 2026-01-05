Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La neu deixa gruixos d'entre 3 i 4 centímetres de manera generalitzada i cap incidència greu

Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments per les glaçades que pot provocar el fred

La nevada d'aquest dilluns a Canet de Fals / Oscar Bayona

Nico Tomás / Nazaret Romero (ACN)

Barcelona

La neu ha deixat gruixos d'entre tres i quatre centímetres de forma generalitzada i s'han superat els cinc centímetres en alguns punts del prelitoral de Tarragona i Barcelona. Així ho ha explicat el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, que ha precisat que fins i tot s'han superat els 10 centímetres a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Es preveu que la neu es vagi "restringint" aquesta tarda cap a la zona del prelitoral de Barcelona i Tarragona. L'episodi de neu no ha provocat de moment cap incidència greu, segons ha dit la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, que ha demanat precaució en els desplaçaments per les glaçades que pot provocar el fred.

Segons dades recollides pel Meteocat per col·laboradors de la Xarxa d’Observadors Meteorològics, s’han arribat als 10 centímetres a Rocallaura; als cinc a la Granadella i Maials; als quatre a Juneda, Mura, Guissona i Ciuret; i als tres a Calaf, la Palma d’Ebre, Porrera, la Llacuna, Solsona i Berga.

Es preveu que la neu es vagi "restringint" aquest dilluns a la tarda cap a la zona del prelitoral de Barcelona i Tarragona. Segalà ha assegurat que s'espera que a la tarda continuï la precipitació amb una cota de neu que es mourà entre els 300 i 400 metres de forma generalitzada. Ara bé, no es descarta que la neu pugui arribar localment a la línia de costa, com ja ha passat en alguns sectors del litoral de Tarragona. Serà, en tot cas, de forma "puntual i anecdòtica", ha subratllat. Les volves podrien caure sobre el litoral central o al sud de la Costa Brava, ha indicat el cap de predicció del Meteocat, i també en zones altes de la ciutat de Barcelona. Segons vídeos publicats a les xarxes, els flocs de neu també han acabat arribant testimonialment al Tibidabo.

El Meteocat preveu que la nevada es "restringeixi" aquest dilluns a la tarda a la zona litoral, prelitoral, central i de l'interior de les comarques del nord-est. Segalà ha detallat que no es preveuen precipitacions aquest dimarts i, per tant, esperen donar per acabat l'episodi de neu.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut unes 130 trucades durant la nit i dilluns al matí per la neu, la majoria relacionades amb incidents en el trànsit.

Precaució amb les glaçades

Malgrat que s'espera tancar l'episodi de neu aquest dimarts, el cap de predicció del Meteocat ha demanat "no abaixar la guàrdia" perquè dimecres tornarà a entrar una glopada d'aire fred acompanyada de precipitacions i esperen una nova nevada al Pirineu, que podria afectar especialment la part nord de la serralada. No es descarta que pugui caure alguna "nevada anecdòtica" també fora del Pirineu. Es preveu que la irrupció d'aire fred assoleixi el mínim entre dimecres i dijous.

A causa del fred, la previsió és que hi hagi "glaçades generalitzades" a tot l'interior i que puguin arribar fins a la costa, ha advertit Segalà. És per aquest motiu que la subdirectora operativa de Protecció Civil ha demanat precaució en els desplaçaments, tant per carretera com a peu. Abans de fer desplaçaments, ha recomanat informar-se sobre l'estat meteorològic.

El Meteocat té activats avisos per neu, fred, vent i onatge. Aquests últims afectaran durant les pròximes hores i dies la zona nord, especialment l'Alt i el Baix Empordà.

"No hi ha cap problema perquè arribin els Reis"

Pel que fa a les cavalcades, Solé ha dit que està "tot coordinat" i que "no hi ha cap problema perquè arribin els Reis". "Hem fet els avisos i els hem anat explicant per on han de passar perquè tot funcioni de la millor manera possible", ha dit, tot remarcant que cal anar-hi abrigat i vigilar, per exemple no enfilant-se en llocs on es pugui caure o posar-se davant o molt a prop dels vehicles per recollir caramels.

"Si hi ha pluja o una mica de neu, cal vigilar més amb tots aquests aspectes", ha remarcat Solé.

