Catalunya posa en marxa la Taula del Senglar, l’òrgan que ha de reduir la població de senglars a la meitat
El nou organisme, la reunió constitutiva del qual ha presidit Salvador Illa, analitzarà amb quins mitjans i en quines zones es prioritzaran les captures d’aquests animals
Ramaders, agricultors i caçadors celebren que, finalment, s’escolti una demanda que reclamaven des de fa ja una dècada
María Jesús Ibáñez
Més val tard que mai. Amb aquest sentiment han sortit agricultors, ramaders i caçadors de la reunió convocada aquest dimecres per la Generalitat per constituir la Taula del Senglar de Catalunya, un nou òrgan que funcionarà com a taula tècnica i estratègica de coordinació i que està formada per representants dels departaments d’Agricultura, Territori i Interior de la Generalitat, administracions locals afectades per la sobrepoblació d’aquesta espècie, representants dels cossos de seguretat (Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil), així com membres d’entitats cinegètiques, del sector ramader i agrari i experts científics i veterinaris. La primera trobada ha comptat amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
L’objectiu del nou organisme, que treballarà sota la direcció de Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi, serà la reducció de la població de senglars a Catalunya a la meitat, tal com va anunciar Ordeig en una compareixença davant la comissió d’Agricultura del Parlament, després de la declaració de la pesta porcina africana a Catalunya. Així, la nova taula tindrà com a tasca reforçar la coordinació, definir objectius i acordar accions de gestió i control, d’una manera similar a com funciona des de fa ja uns anys a Collserola.
Segons les estimacions més recents, a Catalunya viuen entre 125.000 i 180.000 senglars, en funció de l’època de l’any i dels cicles de cria. Per reduir aquesta població, el Govern ja va anunciar el desembre passat que s’utilitzaran tots els mitjans i recursos necessaris, incloses trampes per capturar els animals.
«Si la Generalitat no actua amb valentia i urgència, la plaga de senglars continuarà arruïnant el camp i posant en risc la seguretat alimentària», ha denunciat Joan Carles Massot, president de l’organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). Massot ha advertit que «cal passar de les paraules als fets, amb menys reunions i més accions immediates», ha reclamat el ramader, que ha recordat, a més, que el sector porta més d’una dècada reivindicant l’adopció de mesures per al control de la fauna silvestre.
