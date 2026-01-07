Detenen l'encarregat d'una plantació de marihuana en una nau de Santa Eugènia de Berga amb prop de 1.400 plantes
L'home va intentar amagar-se als conductes de ventilació durant el registre de la Policia Nacional
ACN
La Policia Nacional, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Vic, ha detingut l'encarregat d'una plantació de marihuana en una nau gran de Santa Eugènia de Berga. Li atribueixen un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar el novembre de l'any passat quan informacions anònimes van alertar de l'ús de la nau per al cultiu de la droga. Quan els agents van entrar a la nau, l'home va intentar fugir amagant-se als conductes de ventilació, però el van poder detenir. Durant el registre, es van comissar 1.380 plantes -uns 271 quilos-, un vehicle embargat i tota mena de material per al cultiu. Els agents també van descobrir que havien punxat la llum per fer funcionar la plantació.
En un comunicat, la Policia Nacional assegura que l'operació ha permès neutralitzar un centre de producció i emmagatzematge de marihuana, evitant així la seva entrada al mercat negre. El detingut s'encarregava de la custòdia i manteniment de la plantació. Tenia els papers en regla i un permís de protecció internacional.
