Segon sense llar mort en plena onada de fred a Catalunya en 24 hores
Tenia 57 anys i l’han trobat mort al barri de la Barceloneta
ACN
Un home de 57 anys sense llar ha mort dimarts a la nit al districte de Ciutat Vella de Barcelona en plena onada de fred a Catalunya. Segons confirmen els Mossos d’Esquadra, es va trobar el cos sense vida a la plaça del Poeta Boscà, al barri de la Barceloneta, a les onze de la nit i descarten “indicis de criminalitat”. La Fundació Arrels ha explicat que es deia Eusebio i que normalment el visitaven al barri de Les Corts. “La seva pèrdua es produeix aquests dies de fred intens i ens entristeix perquè se suma a la d'altres persones que vivien al carrer i que han mort les últimes setmanes”, lamenta l’entitat en un missatge a les xarxes socials.
Arrels ha demanat als municipis catalans que habilitin “recursos perquè les persones que viuen al carrer es refugiïn del fred". “No pot ser que ajuntaments metropolitans no obrin recursos propis i que Barcelona ampliï 100 places quan 2.000 persones viuen al carrer”, denuncia l’organització.
L’Eusebio és la segona persona sense llar morta a Catalunya en les últimes 24 hores, marcades per les baixes temperatures. Dimarts van trobar mort un home que malvivia en un pàrquing al carrer Torres i Bages de Badalona.
Segons Arrels, ja són 5 les persones que vivien al carrer a Barcelona i que han mort les últimes cinc setmanes.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026