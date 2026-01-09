Illa exhibeix l’aliança amb ERC i els Comuns per al nou finançament amb la mirada posada en els pressupostos
El Govern central proposa donar 21.000 milions més a les comunitats amb el nou model de finançament autonòmic
Júlia Regué
Jornada maratoniana al Palau de la Generalitat per exposar als socis, a l’oposició i als agents socials el contingut de l’acord per reformar el sistema de finançament autonòmic i defensar la “singularitat” de Catalunya en el nou model, però amb la mirada ja posada en els pressupostos de 2026.
El primer a accedir al despatx del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat el líder d’ERC, Oriol Junqueras, després que dijous el cap dels republicans desbloquegés aquest pacte en una reunió a la Moncloa amb el president del Govern, Pedro Sánchez, segons el qual es garanteix l’ordinalitat i una injecció de 4.700 milions addicionals per a Catalunya. Aquesta és la segona trobada pública entre Illa i Junqueras, però tots dos dirigents fa setmanes que intercanvien missatges i trucades per donar forma a la proposta de reforma d’un sistema caducat des de 2014.
La negociació amb el Govern ha unit el Govern i ERC que, segons diverses fonts, en diverses ocasions han hagut de fer front comú per pressionar Hisenda, tot i que en altres moments ha estat el PSC qui ha demanat als republicans dosis de paciència per aconseguir un acord més beneficiós. En aquest marc s’ha d’entendre que Junqueras sortís dijous de la Moncloa sense un pacte amb Sánchez per a la recaptació íntegra de l’IRPF, un compromís que va adquirir Illa però que requereix la modificació de diverses lleis per donar-li encaix legal. Mentrestant, la Generalitat continuarà reforçant l’Agència Tributària de Catalunya perquè estigui en disposició d’assumir la gestió de més tributs, amb més plantilla i més mitjans, i ja amb l’horitzó de 2028, i no el de 2026 com va quedar per escrit en el pacte de l’agost de 2024. En aquest àmbit, les converses continuen perquè Esquerra ho ha fixat com una línia vermella per iniciar la negociació dels pressupostos estatals i catalans.
El líder d’ERC s’ha encarregat de subratllar-ho aquest divendres, i Illa ha recollit el guant, conscient de les seves demandes. Però al president no li n’hi ha prou amb Esquerra per aprovar els seus primers pressupostos com a president, sinó que els sis vots dels Comuns són imprescindibles per aconseguir-ho. Per això, només 45 minuts després que Junqueras sortís del seu despatx, hi ha accedit la dirigent dels Comuns, Jéssica Albiach. La resta de grups parlamentaris seran rebuts a les cinc de la tarda pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d’Economia, Alícia Romero, però no pel mateix cap del Govern, un gest amb el qual Illa pretén exhibir un tracte de preferència als socis a la recerca d’una “majoria sòlida” a la qual sol apel·lar governant en minoria.
Una negociació ràpida
En una compareixença després de la reunió, Albiach ha defensat que avui “és un dia important per a Catalunya” perquè “es reforma per fi el sistema per fer-lo més just”. “És un acord que era urgent perquè el model estava caducat”, ha etzibat, i ha afegit que servirà per “revertir aquesta anomalia” i per “garantir drets, sostenir el sistema de benestar i finançar els serveis públics”. “Es comença a fer justícia”, ha reblat. En una al·lusió directa al PP, però també als socis del PSOE al Congrés, la dirigent dels Comuns ha assenyalat que “tothom hi guanya perquè es compleix amb l’ordinalitat, però també amb el principi de solidaritat”.
És suficient per negociar ja els pressupostos? Doncs no. Albiach ha subratllat que, sense conèixer el detall del compliment dels acords assolits i sense sancions als portals immobiliaris o propietaris que vulneren la llei de l’habitatge saltant-se el topall del preu regulat dels lloguers, no començarà la negociació.
El Govern confia a poder començar a multar quan els serveis jurídics de la Generalitat ofereixin les “garanties suficients” perquè les sancions no siguin impugnades, per satisfer els Comuns, i també es proposa desbloquejar la proposta per a la recaptació de l’IRPF d’ERC al Congrés aquest mes, per negociar com més aviat millor els nous pressupostos. El calendari estreny i tots els actors implicats volen una negociació ràpida, perquè el 2026 ja ha començat amb els comptes de 2023 prorrogats, però Illa sap que aquest any ha de poder assolir aquest acord perquè l’any vinent es preveu encara més difícil amb les eleccions municipals, i només Pedro Sánchez sap si també hi haurà eleccions generals.
