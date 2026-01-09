Illa pressiona Junts perquè avali el nou finançament: “Està a l’altura del pes històric, polític i cultural de Catalunya”
El president de la Generalitat defensa que l’acord és un “salt qualitatiu i quantitatiu en l’autogovern” català i demana als partits que se situïn al costat de la “política útil” i no del “bloqueig”
Regió7
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut oficialitzar aquest divendres que l’acord per reformar el sistema de finançament autonòmic és beneficiós per a Catalunya perquè garanteix l’ordinalitat i, per tant, li atorga una singularitat pròpia. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, el cap del Govern ha subratllat que el nou model i la injecció de 4.700 milions d’euros per a l’autonomia que dirigeix permetran reforçar l’Estat del benestar i actualitzar els serveis públics. Per això, ha pressionat Junts perquè reconsideri la seva posició i aixequi el veto anunciat al Congrés.
“Hem acordat el millor sistema de finançament per a Catalunya. És més just i és el que els catalans mereixen. Està a l’altura del pes històric, polític i cultural de Catalunya; d’acord amb la riquesa, la prosperitat i la solidaritat que generem”, ha defensat Illa, destacant que es tracta d’un salt “qualitatiu i quantitatiu en el seu autogovern”. Per al cap del Govern, aquest acord permet construir un sistema que redueix les diferències entre les comunitats autònomes, que és “més eficient” perquè garanteix que cada comunitat rebi els recursos necessaris i “més transparent” perquè es basa en criteris mesurables. Amb aquest pacte, ha resumit, “Catalunya disposa dels recursos per desplegar el seu autogovern”.
Però no és només un bon model per a Catalunya —ha continuat—, sinó també per a Espanya, i ha advertit que és una “oportunitat històrica” que ningú no hauria de deixar escapar. “És el moment de ser responsables de les nostres decisions [...] Estic convençut que prevaldrà la responsabilitat de totes les forces polítiques, i faig una crida a situar-nos al costat de l’esperança i no de la frustració, de la política útil i de les solucions; i no dels bloquejos i dels problemes”, ha afegit.
Illa ha exhibit aquest divendres la seva sintonia amb els seus socis, ERC i els Comuns, en rebre primer Oriol Junqueras i després Jéssica Albiach al seu despatx. Dues trobades en què han repassat el pacte i sobre les quals ha planat en tot moment una negociació clau per al Govern: la dels pressupostos del 2026. Tant Junqueras com Albiach li han insistit en les seves condicions per negociar: desencallar la proposta de recaptació íntegra de l’IRPF en el cas d’Esquerra, i les primeres multes per vulnerar la llei d’habitatge en el cas dels Comuns.
El president n’ha pres nota i es proposa complir-ho per donar el tret de sortida a les converses formals per a uns nous comptes públics les pròximes setmanes. Els tres actors confien en una negociació ràpida, tenint en compte que el 2026 ha començat amb la pròrroga dels pressupostos del 2023.
Un front comú
Pel que fa al sistema de finançament, els tres dirigents polítics s’han compromès a forjar un front comú en defensa del pacte, del qual Junts desconfia. En sortir de la trobada, Junqueras ha exigit als postconvergents que no deixin passar aquesta oportunitat perquè, si els 4.700 milions promesos a Catalunya no s’entreguen a la comunitat, continuaran “a la caixa d’Hisenda”. Albiach, per la seva banda, ha insistit que és una qüestió de “justícia” que el territori rebi “el que mereix”, i que servirà per posar al dia tots els serveis públics.
En aquesta conjunció, el Govern espera comptar també amb el suport dels agents socials, als quals ha citat aquesta tarda al Palau de la Generalitat. I és que perquè el projecte tiri endavant no n’hi ha prou amb una majoria simple al Congrés, és a dir, amb aconseguir més “sís” que “nos”, sinó que cal una majoria absoluta (176 vots a favor). Per això, també hauran de recollir el suport de Podem, el BNG, Compromís, EH Bildu, el PNB i Coalició Canària. La intenció és que el nou model estigui vigent el 2027 si res no n’altera els terminis.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys