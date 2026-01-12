Nou noms
La nova empresa mixta de Rodalies tindrà l’exsecretari d’Infraestructures d’ERC en el consell d’administració
Marc Sanglas, que havia ocupat el càrrec durant el mandat de Pere Aragonès, serà un dels cinc membres designats pel Govern
Cristina Buesa
La firma a la notaria, aquesta vegada sí, serà abans de divendres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, tancava el dia de la seva agenda de manera informal amb el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, al costat del president dels notaris catalans. L’acte d’aquest dilluns era merament protocol·lari, però ple de càrrega política: la constitució de la nova empresa mixta de Rodalies de Catalunya ja és una realitat.
Han solemnitzat la creació de la futura societat mercantil el president Salvador Illa i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que visitava per primera vegada el Palau de la Generalitat. Ells han fet les valoracions i Illa s’ha encarregat d’anunciar els últims noms que quedaven per conèixer del nou consell d’administració.
Experiència en gestió
Com ja va avançar El Periódico la setmana passada, les quatre persones designades per Renfe Viatgers seran tres membres de la seva direcció i una representant dels treballadors, d’UGT. Els que faltaven per saber eren els de la Generalitat. I, com van assegurar fonts d’ERC a aquest diari, el seu paper en la negociació per crear la nova Rodalies es plasmarà en la figura de Marc Sanglas, exsecretari d’Infraestructures i Mobilitat de l’executiu de Pere Aragonès.
Sanglas, que ha assistit a segona fila a l’acte a la sala Torres Garcia del Palau, serà una de les cinc persones escollides per Territori per a l’empresa mixta. També hi haurà l’actual director de la xarxa de metro de TMB, Òscar Playà, que serà el nou conseller delegat de Rodalies de Catalunya SME (Societat Mercantil Estatal) i haurà de deixar les seves responsabilitats a l’empresa de transports barcelonina, han confirmat fonts del Govern.
Macias també
Amb una llarga trajectòria en gestió d’empreses de mobilitat, a Playà l’acompanyarà també una altra persona experimentada, Teresa Torres, que fins ara estava a Infraestructures.cat en la part financera, però que té també molta experiència empresarial, entre altres càrrecs a la mateixa Renfe. La quarta persona elegida pel Govern serà, com era previsible, el mateix comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias.
De fet, la presidència recaurà en la consellera Paneque, com a màxima responsable de Territori. Tots ells, tant els cinc elegits per la Generalitat com els quatre de Renfe, tindran un mandat de sis anys, tot i que la vinculació amb els seus respectius càrrecs anirà condicionada al seu recorregut en la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya.
Gestió de proximitat
El president Illa ha intervingut després de la firma protocol·lària per enaltir la «gestió de proximitat»: «Som més eficaços si es fa des de prop», ha advertit per a continuació destacar que les millores que segons ell s’estan materialitzant a Rodalies tenen a veure amb la inversió («mai abans en la història s’havia invertit tant»), el material rodant (l’arribada de 110 nous trens) o la governança (amb la firma d’aquest dilluns).
Davant seu, el ministre Óscar Puente també ha verbalitzat la satisfacció per la culminació d’un procés que porta gairebé dos anys de gestions. «La gestió pot millorar i ho farà, però el que ho farà realment serà l’acabament dels treballs en la infraestructura i també la incorporació de nous trens, perquè ara és obsoleta», ha encaixat.