PortAventura es queda sense la seva muntanya russa més emblemàtica per un temps
Per primera vegada en 30 anys, l'atracció Dragon Khan sofrirà una "complexa" intervenció anomenada 'retrack parcial'
Regió7
El major parc d'atraccions del país i el segon més important d'Europa tanca temporalment la seva muntanya russa més volguda i més emblemàtica. PortAventura World ha posat en marxa un procés de renovació parcial del Dragon Khan, la mítica atracció que va néixer en 1995 juntament amb el parc temàtic, aprofitant la celebració, l'any passat, de les tres dècades de vida.
El parc d'atraccions de Salou i Vila-seca va començar la setmana passada els treballs de desmuntatge parcial de l'estructura de la muntanya russa vermella, amb l'objectiu d'allargar la seva vida útil i millorar l'experiència dels visitants. Es tracta d'una operació anomenada 'retrack parcial', que significa diversos canvis en l'estructura. L'operació, una de les més complexes que pot sofrir una atracció d'aquestes característiques, comportarà la substitució de les vies i els suports dels carrils, de diversos metres d'altura.
Concretament, segons ha informat el parc a través de les seves xarxes socials, Dragon Khan veurà reformats de manera completa els trams del 'vertical loop' i el 'cobra roll'. PortAventura assenyala que el canvi en l'estructura estarà fet "enguany", sense concretar més el calendari de finalització.
Una intervenció "complexa"
Tal com va explicar el director de Serveis Tècnics de PortAventura, Sergio Fraile, en una intervenció el mes d'octubre passat, aquesta és una tasca d'intervenció "complexa i tècnica que no havíem fet fins al moment". L'actualització serà "completa" en els trams esmentats, en unes declaracions recollides en el digital La Ciutat.
Aquesta mateixa intervenció es va dur a terme fa poc en una altra atracció del parc, l'Estampida, quan es van canviar unes vies d'acer d'un tram. Això va aconseguir una experiència més suau i còmoda per als usuaris de l'atracció, alguna cosa que també es busca amb l'actualització del Dragon Khan. Aquesta renovació parcial es fa coincidint amb el 30 aniversari del parc temàtic, l'any passat, així com el de la pròpia atracció, que va néixer amb PortAventura.
