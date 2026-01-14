La grip continua en descens: els casos diagnosticats se situen en el nivell baix
Del 4 a l'11 de gener es van confirmar 110 casos per cada 100.000 habitants, pels 140 de la setmana anterior
ACN
La incidència estimada de la grip continua en descens després d'haver superat el pic epidèmic, amb 170 casos per 100.000 habitants en la darrera setmana, segons les últimes dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), corresponents al període del 4 a l'11 de gener. La setmana anterior aquesta taxa era de 243, i el pic es va situar en 759 durant la setmana del 8 al 14 de desembre. Pel que fa als diagnòstics, la taxa ha passat de 140 a 110 casos per cada 100.000 habitants en una setmana. Aquest descens ha permès situar la grip en el nivell epidèmic baix. Enguany, el pic es va assolir amb una incidència molt superior a la d'anys anteriors i també de forma avançada en el calendari.
La taxa més elevada de diagnòstics se situa entre la població de 15 a 44 anys, amb 130 casos per cada 100.000 habitants, seguit dels ciutadans de 45 a 59, amb 114 casos; els majors de 80 anys, amb 112; els de 0 a 4 anys, amb 107; i els de 70 a 79 anys, amb la mateixa taxa. Les xifres més baixes es donen ara en els infants de 5 a 14 anys, amb 36 casos per cada 100.000 habitants, quan a principis de desembre es va arribar a una taxa de 792, sent el grup d'edat amb més casos en aquell moment.
Els ingressos continuen a la baixa
Segons el SIVIC, els ingressos de pacients amb mostra positiva de grip baixen. Hi ha 55 persones ingressades en llits convencionals. D'aquestes, 44 tenen més de 60 anys -28 més de 80-. La setmana passada n'hi havia 98. A l'UCI, hi ha vuit pacients, un menys que la setmana anterior; i sis del total tenen més de 60 anys.
D'altra banda, la cobertura vacunal enfront de la grip és del 68% per als majors de 80 anys i del 54% per les persones entre 70 i 79 anys.
La grip i altres infeccions respiratòries
Durant la setmana del 4 a l'11 de gener, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 590 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 47.858 casos, per sota del nivell basal de transmissió.
La grip és el virus predominant, amb un 28,8% de les mostres. Predomina la circulació del subtipus A (H3N2) variant K (87%), per sobre de l'A (H1N1pdm09), amb un 4,3%. Per darrere de la grip hi apareix el virus respiratori sincicial (VRS), amb un 16,4% de les mostres. De fet, la incidència estimada del VRS -principal causant de les bronquiolitis en infants- es manté en ascens, amb 97 casos per 100.000 habitants, pels 64 de la setmana anterior.
Pel que fa al SARS-CoV2 es manté estable a nivells baixos de transmissió amb una incidència estimada de 8 casos per 100.000 habitants, i la circulació predominant del subtipus XFG (100% de les mostres).
En la població pediàtrica, la positivitat dels multitests mostren la grip A com el més circulant, amb el 34,4% de les mostres, seguit del VRS, amb l'11,7%
