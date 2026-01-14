Catalunya es queda sola defensant el nou finançament: «La solidaritat no està en dubte»
Malgrat el rebuig de la resta de territoris, el Govern manté que es tracta d’una «finestra d’oportunitat que no es pot desaprofitar» i confia en la negociació per recollir suports en els pròxims mesos
Sara González
Alícia Romero ha estat la protagonista d’una veritable predicació en el desert durant el Consell de Política Fiscal i Financera. La consellera d’Economia de la Generalitat ha constatat, tal com era previsible, que Catalunya es queda sola defensant el nou finançament, tot i haver sortit de la reunió reivindicant que s’ha obert una «finestra d’oportunitat» que no es pot desaprofitar. El cop de porta no només ha estat unànime per part dels territoris governats pel PP, sinó que el model també ha estat rebutjat sense embuts pels dos governats pel PSOE.
De poc —o de res— ha servit el desplegament d’arguments de la part catalana per sostenir que la fórmula de repartiment de recursos plantejada és «més justa» i que el pastís és més gran per a tothom. «La solidaritat no està en dubte», ha defensat la consellera durant el debat.
La dirigent del Govern de Salvador Illa ha posat un èmfasi especial a remarcar que, malgrat que es plantegi que rebi 4.686 milions d’euros més, Catalunya és una comunitat aportadora neta al sistema, que fins ara ha estat solidària i que «ho continuarà sent». Fins i tot ha citat tant ERC com Junts per explicar als seus homòlegs de la resta d’autonomies que en els programes electorals dels independentistes s’hi inclou aquesta solidaritat. «Si els llegeixen, ho veuran», ha assegurat. Però precisament un dels elements que genera més rebuig a la resta de territoris és que el model de finançament s’hagi pactat amb Oriol Junqueras.
La imatge del líder dels republicans estrenyent la mà de Pedro Sánchez a la Moncloa no ha fet sinó encendre encara més els ànims de qui critica que el model és «insolidari» i que s’ha pactat bilateralment per satisfer els independentistes i Salvador Illa, principal escuder del president del Govern espanyol. Conscient d’això, Romero havia demanat explícitament al PP abans de la trobada que es debatés de manera responsable i «serena» a partir de dades, en lloc d’acollir-se a arguments que atiïn l’«anticatalanisme».
La mateixa consellera, durant la seva intervenció, ha tornat a insistir que el model és més just i igualitari perquè, amb el sistema actualment vigent, hi ha una diferència de 1.500 euros per habitant entre la comunitat millor finançada i la que menys rep, mentre que amb la fórmula proposada aquesta distància es reduiria fins als 500 euros.
