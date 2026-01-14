Un miler de metges recorren el centre de Barcelona per demanar millores laborals i un conveni propi
Salut situa el seguiment de la quarta jornada de vaga en un 6,5% i Metges de Catalunya l'eleva al 45%
Nazaret Romero / Quim Vallès (ACN)
Un miler de metges, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han recorregut aquest dimecres el centre de Barcelona en una manifestació en la quarta jornada de vaga. Sota el lema 'A tu també t'afecta', els facultatius, vestits amb bates blanques i amb màscares amb la cara de la consellera de Salut, Olga Pané, han reclamat millores laborals, com ara acabar amb les guàrdies de 24 hores, i un conveni propi que tingui en compte les seves especificitats. El Departament de Salut ha situat en el 65% el seguiment de la vaga convocada per Metges de Catalunya i el Sindicat de Metges i Metgesses d'Atenció Primària als centres del SISCAT, mentre Metges de Catalunya l'eleva fins al 45%.
La manifestació ha sortit de la plaça de Sant Jaume, on els facultatius han fet un minut de silenci "per la sanitat catalana", i ha arribat fins al Parlament després de baixar la Via Laietana i travessar l'avinguda del Marquès de l'Argentera. Durant la marxa, els metges han reclamat tenir un "conveni mèdic ja", "torns raonables" i formar part de la presa de decisions. "Menys corbates i més bates", han demanat.
Demanen la dimissió de Pané i una "interlocució franca"
Davant del Parlament, els facultatius han reclamat la dimissió de Pané, una petició que s'ha repetit diversos cops durant el recorregut. En una atenció a mitjans, el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha valorat "molt positivament" el seguiment de la vaga, que el sindicat situa aproximadament en el 45%. La xifra és diferent de la del Departament, argumenten, perquè el sindicat té en compte les persones que podien fer vaga i l'han feta, mentre Salut fa la proporció amb el total de la plantilla, incloses, per exemple, persones que estan de baixa o de vacances, asseguren.
Lleonart ha insistit que mantindran la mobilització i les vagues fins que "hi hagi una interlocució franca" amb la consellera de Salut o el president de la Generalitat, Salvador Illa. "El que ens diuen els companys és que estan farts i que les protestes no han de tenir aturador", ha remarcat Lleonart, que ha insistit que la consellera de Salut s'ha "d'apartar" si no vol dialogar amb els metges.
"Horaris impossibles" i condicions "nefastes"
Entre els manifestants, l'Elena, ginecòloga al Parc Sanitari de Sant Boi de Llobregat, ha assegurat que els metges tenen "horaris impossibles" que no els permeten la conciliació. "Treballar 24 hores seguides és molt difícil", ha dit, tot remarcant que també tenen agendes doblades i que les condicions en què treballen els provoquen un desgast a nivell personal i professional. "La responsabilitat és cada cop més gran i el sou és el mateix", ha lamentat.
En Joan, que treballa a l'Hospital de Mataró, ha insistit que les condicions laborals en què treballen els metges són "nefastes" i molt diferents a les de la resta de treballadors. "No hi ha pilots d'avió que estiguin 24 hores portant un avió en condicions", ha dit en Joan, que ha remarcat que aquestes condicions laborals fan que els professionals marxin a la sanitat privada o a l'estranger.
