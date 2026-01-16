Alba Camps substituirà Tània Verge al Parlament
L’excandidata a secretària general per Nova Esquerra Nacional va ser diputada del 2021 al 2024
Bernat Vilaró (ACN)
La qui va ser candidata de Nova Esquerra Nacional a la secretaria general d'ERC, Alba Camps, de Puig-reig, substituirà Tània Verge al grup parlamentari republicà. Camps, que ja va ser diputada del 2021 al 2024, va ser la número 16 de la llista d'Esquerra a les eleccions del 12 de maig de 2024 per Barcelona. I, tal com ha pogut saber l'ACN, acceptarà l'escó després que aquest divendres Verge hagi anunciat que abandonarà.
D'aquesta manera el grup d'ERC incorporarà a partir del febrer la número dos de la llista opositora a l'actual president del partit, Oriol Junqueras, durant el procés electoral del Congrés del 2024. A la candidatura també hi havia la vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, que deixarà la política al final de la legislatura.
