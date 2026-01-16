Disputa interna a Barcelona en Comú: Bob Pop diu que Pisarello representa la "teoria" i la "ficció" i ell la pràctica i la "realitat" perquè està al carrer
Assegura que no parlarà amb Orriols però sí amb votants d'Aliança "perquè potser no saben que són de Comuns"
ACN
L'escriptor Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop, ha afirmat que Gerardo Pisarello representa la "teoria" i ell la "pràctica". "Ell representa la ficció i jo la realitat, jo estic al carrer", ha declarat a Catalunya Ràdio un dia abans de presentar la seva candidatura a les primàries de Barcelona en Comú. En ser preguntat si la "teoria" de Pisarello i la seva "pràctica" podrien acabar unint-se, ha contestat que "perquè no". "Estic aquí per fer les coses millor, no per acabar amb ningú", ha dit. Ha afegit que al projecte que vol liderar "hi cap tothom" i que vol parlar amb tothom. Ha puntualitzat que no parlarà amb la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, però sí amb els seus votants perquè "potser no saben que són de Comuns".
Segons Bob Pop, ell té una "mirada diferent" de la que pot aportar Pisarello, amb qui inicialment s'enfrontarà a les primàries, ja que les seves formes de veure la política són diferents perquè ell no prové de la política. "Els meus diners no són del món de la política, visc com a escriptor, guionista i col·laborador", ha detallat. Per a l'escriptor, Pisarello és una persona "brillant" però amb una posició ideològica i política que "no té res a veure" amb la seva. I és que ha considerat que la proposta de l'altre candidat anunciat és esperar que arribi la ultradreta per després reconstruir el que quedi, mentre que ha assegurat que la seva és no esperar i trobar una solució abans que això passi.
Una ciutat que "no és per viure-hi"
Bob Pop ha explicat que vol fer el pas perquè té la sensació que la ciutat està "expulsant" els barcelonins i per canviar el fet que Barcelona s'està convertint en una ciutat "que no és per viure-hi". Ha afirmat que darrere del seu projecte hi ha un equip "molt potent", amb membres actuals del partit, i d'altres, com Itziar González. L'escriptor ha defensat la seva decisió perquè creu que "es poden canviar les coses" i ha lamentat que a l'esquerra hi hagi una sensació "de replegament". "Jo no vull replegar-me, jo vull obrir-me a tothom i fer una ciutat amb tots", ha manifestat.
També ha criticat que s'està assumint el discurs que Barcelona "és un negoci" i ha reivindicat que l'esquerra no es pot presentar com un delegat sindical que defensa dels abusos dels patrons, sinó que, en tot cas, la ciutat ha de ser "una cooperativa".
En aspectes concrets, com l'habitatge, ha defensat que hi ha mesures que ja es podrien aplicar amb les lleis actuals i no s'està fent, com una aposta més gran pel lloguer social o trobar una solució sobre els pisos buits.
Voldria ser un alcalde de Barcelona "obert"
Sobre la predisposició de pactar amb el PSC, o altres forces, si arribés a ser el candidat dels comuns, ha assegurat que ell voldria ser un alcalde "obert" i que representés el nombre més gran de gent. Per això, ha dit que per ser obert cal pactar amb gent, però s'ha allunyat dels pactes de partit per parlar de pactes "amb la gent i amb propostes". En tot cas, s'ha mostrat crític amb la política actual del PSC en matèria d'habitatge i de salut.
Per últim, ha explicat que vol oferir possibilitats perquè persones que poden haver votat altres formacions apostin per BComú. En aquest sentit, ha assegurat que no vol "demonitzar" els votants de formacions com Aliança, al mateix temps que ha afirmat que hi ha molts votants de Comuns o Podem que estan votant Vox o Aliança.
Amb tot, ha insistit que la seva idea és crear un espai "comú de veritat" on Barcelona en Comú no sigui "només una marca" sinó una comunitat. "Com més gent siguem, millor", ha dit.
D'altra banda, ha dit que en tot aquest camí parlarà en català i ha constatat que "no és tan fàcil" parlar en aquesta llengua a Barcelona.
