Illa, ingressat a l'hospital després de patir una indisposició mentre practicava esport
El president es troba en bon estat mentre comproven si pateix una afectació muscular
ACN
Barcelona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat hospitalitzat aquest dissabte després de patir una indisposició mentre practicava esport. Fonts del Govern han explicat que Illa es troba en bon estat i que li estan fent proves per valorar si pateix una afectació muscular. Conegut corredor, el president tenia previst de participar en la mitja marató de Granollers de demà diumenge.
