Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lola PalauAgressió a NavàsNevada d'avuiÈric MontesPlans cap de setmanaChatGPT
instagramlinkedin

Illa, ingressat a l'hospital després de patir una indisposició mentre practicava esport

El president es troba en bon estat mentre comproven si pateix una afectació muscular

El president de la Generalitat, Salvador Illa, a Palau

El president de la Generalitat, Salvador Illa, a Palau / ACN

ACN

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat hospitalitzat aquest dissabte després de patir una indisposició mentre practicava esport. Fonts del Govern han explicat que Illa es troba en bon estat i que li estan fent proves per valorar si pateix una afectació muscular. Conegut corredor, el president tenia previst de participar en la mitja marató de Granollers de demà diumenge.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
  2. Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
  3. Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
  4. Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
  5. Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
  6. Flick, sobre l'actuació de Joan García contra el Racing: 'Ens ha salvat
  7. Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
  8. Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona

Illa, ingressat a l'hospital després de patir una indisposició mentre practicava esport

Illa, ingressat a l'hospital després de patir una indisposició mentre practicava esport

El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia

El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia

La Corrida de Puig-reig resisteix a la pluja aquest dissabte, però es tem per la cercavila de diumenge

La Corrida de Puig-reig resisteix a la pluja aquest dissabte, però es tem per la cercavila de diumenge

La Corrida en família se celebra amb normalitat tot i la pluja

La Corrida en família se celebra amb normalitat tot i la pluja

Cròniques de la veritat prohibida: Lola Palau fa literatura de l'art prohibit

Cròniques de la veritat prohibida: Lola Palau fa literatura de l'art prohibit

La borrasca deixa intenses nevades al Pirineu i fortes pluges a Tarragona, amb més de 80 litres acumulats

La borrasca deixa intenses nevades al Pirineu i fortes pluges a Tarragona, amb més de 80 litres acumulats

Els assassinats per encàrrec i els sicaris augmenten a Espanya: «Abans del 2020 hi havia 20 execucions a l’any, ara són més de 50»

Els assassinats per encàrrec i els sicaris augmenten a Espanya: «Abans del 2020 hi havia 20 execucions a l’any, ara són més de 50»

Pilar Alegría, sobre la situació política a Espanya: «Pedro Sánchez esgotarà la legislatura»

Pilar Alegría, sobre la situació política a Espanya: «Pedro Sánchez esgotarà la legislatura»
Tracking Pixel Contents