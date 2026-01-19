Què és l'osteomielitis púbica, la infecció diagnosticada a Salvador Illa?
Els metges asseguren que el president "evoluciona favorablement" i preveuen que aquest dimarts podrà sortir de l'UVI
ACN
Els metges de la Vall d'Hebron han diagnosticat al president de la Generalitat, Salvador Illa, una osteomielitis pública provocada per un bacteri. Així ho ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns la cap del servei de malalties infeccioses, Dolors Rodríguez, que ha detallat que es tracta d'una patologia "molt poc freqüent" que ja estan tractant amb antibiòtic. La doctora ha apuntat que Illa "evoluciona favorablement" i que hi ha una millora en els símptomes que va manifestar quan va ingressar – dolor intens i limitació de la mobilitat de les cames-. També ha dit que la previsió és que surti aquest dimarts de la Unitat de Vigilància Intensiva (UVI) i que en funció de la seva evolució es valorarà si fa part del tractament des de casa.
El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha explicat que Illa va presentar "més paràmetres inflamatoris" en els controls que li van fer aquest diumenge al vespre i que també va patir un pic de febre, un símptoma que no havia tingut des del seu ingrés. Això els va confirmar la "naturalesa inflamatòria i possiblement infecciosa" del seu diagnòstic.
Arran del pic febril, els metges van prendre noves mostres de sang i d'orina i també van sotmetre el president a un PET-TAC, una prova de diagnòstic per imatge que serveix per buscar possibles focus d'infecció. Mitjançant aquesta prova van veure que hi havia un pic infecciós a la sínquisi del pubis - una articulació que es troba a la part davantera de la pelvis-.
Aquesta prova, juntament amb els resultats de les anàlisis, han portat els doctors a confirmar que el president té una osteomielitis púbica, una malaltia infecciosa causada per un bacteri que és present al cos de forma natural, tant a fora com a la pell. Quan passa a la sang és quan pot produir infeccions com la que ha desencadenat en el president.
La doctora ha concretat que la sínquisi del pubis és una articulació que "no té mobilització perquè està fixa", però que recull tota la càrrega que les persones fan "en caminar i a través dels esforços i moviments". "La sínquisi té moltes càrregues, i això pot fer que es facin petites lesions i traumatismes, que afecten els ossos del voltant i que poden generar la impotència funcional".
Rodríguez ha detallat que es tracta d'una patologia "molt poc freqüent" – representa un 1% de les osteomielitis- però que esperen que el president experimenti "una recuperació completa". De fet, els metges han dit que ja l'estan tractant amb antibiòtic i que aquest dimarts podrà sortir de l'UVI i passar a la planta d'hospitalització.
Preguntat per la seva recuperació, la doctora ha remarcat que de moment cal que acabi el tractament -un procés que durarà dues setmanes- i que en funció de la seva evolució decidiran si pot fer part d'aquest des del seu domicili. La doctora no ha volgut pronosticar quan podrà reprendre la seva activitat habitual, ja que dependrà de la seva evolució i recuperació.
