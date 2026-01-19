Salvador Illa pateix una “patologia inflamatòria” que “podria ser una infecció”, segons els metges
El president passarà el dia a l'UCI i li faran més proves per confirmar el diagnòstic
ACN
Barcelona
El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha explicat que tot apunta que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pateix una "patologia inflamatòria" i una de les causes probables és una infecció. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha explicat que ja li han donat antibiòtic i que "una de les possibilitats és que la inflamació sigui causada per una infecció a la zona lumbar".
Al llarg del dia d'avui es mantindrà a la unitat de cures intensives i li faran més proves per confirmar el diagnòstic, localitzar on es troba concretament el focus inflamatori i detectar el tipus d'infecció. Segons Salazar, s'ha agafat la patologia "molt a l'inici" i normalment amb antibiòtic és suficient per superar-la.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria