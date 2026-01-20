Junqueras demana el suport de Junts al nou finançament: "Si no ho fem ara, podem trigar 12 anys més a tenir-ho"
Planteja la gigafactoria o la modernització del Canal d'Urgell com a exemples vinculats als pressupostos
Albert Segura (ACN)
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat a Junts que se sumi a la majoria que doni suport al nou model de finançament. Ho ha dit a Sant Andreu de la Barca, on ha pronunciat la conferència 'Una nova ambició nacional' davant de representants del teixit polític, empresarial i veïnal del Baix Llobregat. La suma de forces, ha dit, ha de poder tirar endavant una proposta de la qual "l'alternativa és zero". "Si no ho fem ara, podem trigar 4, 8 o 12 anys en tenir-ho", ha dit, remarcant que a l'altra banda hi ha un govern amb qui poden abordar la proposta. Junqueras també ha posat exemples per poder tirar endavant els pressupostos espanyols, com la gigafactoria d'IA, la modernització del Canal d'Urgell o la Línia Orbital Ferroviària.
Davant d'una audiència que ha omplert el Teatre Núria Espert, amb més de 450 localitats, Junqueras ha posat èmfasi en la necessitat de tirar endavant un nou model pel qual s'ha treballat amb la voluntat de beneficiar tothom, motiu pel qual ha demanat una suma de forces per a poder aprovar-ho al Congrés dels Diputats. "Us volem a tots, la gent del PSC, de Junts, els Comuns, els de Podemos convenceu els vostres que també s'hi sumin, perquè també els necessitem, són imprescindibles, no pot faltar cap d'aquests vots", ha dit.
En aquest sentit, Junqueras ha assegurat que ara es pot tirar endavant la proposta pel govern que hi ha a Madrid i la suma amb la resta de forces progressistes, cosa que en un altre context seria inviable. "Sort que depenem d'aquesta majoria, i no d'una majoria absoluta de PP i Vox", ha afegit.
El líder republicà ha fet èmfasi en la complexitat que hi ha per assolir un acord amb el govern espanyol, destacant el fet que aquesta entesa es vol rubricar "perquè la gestioni algú altre", donat que no és ERC qui ostenta el Govern de la Generalitat. L'acord de finançament de competències homogènies, ha dit, aborda tot allò que implica l'estat del benestar, com ara salut, amb hospitals o CAPs, educació, amb escoles, però també teixit industrial o serveis socials.
La no aprovació del nou model, ha dit, comportaria perllongar el dèficit de l'Estat amb Catalunya, motiu pel qual ha instat a tothom qui pugui fer la seva aportació que se sumi a la proposta, adreçant-se a les "formacions polítiques de tradició democràtica" i hereves del catalanisme.
Junqueras també ha assegurat que vol que hi hagi pressupostos a Catalunya i a Espanya. Pel que fa a aquests últims, ha plantejat exemples, tot apuntant que no eren propostes definitives ni úniques, que es podrien posar sobre la taula perquè els comptes arribin a bon port.
"Els pressupostos espanyols podrien servir per fer la gigafactoria d'IA a les Terres de l'Ebre, la modernització del Canal d'Urgell o la projecció de la Línia Orbital Ferroviària", ha dit.
