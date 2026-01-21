Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bombers alerta de "possible inestabilitat" a l'AP-7 pel despreniment del mur que va causar l'accident de tren a Gelida

El carril més pròxim al mur està tallat, però ara per ara la resta de l'autopista es considera "apta" per al trànsit

L'accident de tren de Rodalies de l'R4 a Gelida

L'accident de tren de Rodalies de l'R4 a Gelida / Ferran Nadeu

Jordi Pujolar (ACN)

Gelida

Els Bombers alerten d'una situació de "possible inestabilitat" a l'AP-7 a Gelida, en el tram on va haver-hi el despreniment d'un mur de contenció de la mateixa autopista que va provocar l'accident de tren d'aquest dimarts. El cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat Guillem Amorós ha detallat que el mur col·lapsat "recolza" actualment sobre el tren accidentat i que s'haurà de valorar com es comporta aquest talús un cop es retiri el vagó.

Actualment, hi ha tallat un carril de l'autopista -el més pròxim al mur- i els Bombers asseguren que la resta de la via és "apta per al trànsit". Els Bombers han requerit al Ministeri de Transports i a ADIF una "avaluació conjunta" de la situació.

