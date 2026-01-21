Infecció poc freqüent
Illa continua evolucionant bé i ja s’ha començat a moure
El president està hospitalitzat des de dissabte a la Vall d’Hebron per una osteomielitis púbica
Beatriz Pérez
El president de la Generalitat, Salvador Illa,hospitalitzat des de dissabte a la Vall d’Hebron per una osteomielitis púbica, evoluciona favorablement i continua amb el tractament segons la pauta prescrita per l’equip mèdic. A més, en les últimes hores «ha continuat recuperant forces i ha iniciat la mobilització», segons un comunicat del centre sanitari. Els metges, inicialment, havien prescrit a Illa repòs, però aquest dimecres ja s’ha començat a moure, informa l’hospital.
La Vall d’Hebron va fer dilluns passat el diagnòstic del president, després de descartar malalties més greus, com ictus o tumors. Illa pateix una infecció denominada osteomielitis púbica, provocada pel bacteri ‘Streptococcus dysgalactiae’. Aquesta infecció afecta els ossos del pubis i, en el cas d’Illa, també el múscul esquerre del pubis. Es tracta d’una infecció «molt poc freqüent» i que representa només un 1% de totes les infeccions osteoarticulars. A més, al produir-se en una zona del cos on recau molta càrrega, el dolor és intens.
La previsió és que se li administri un antibiòtic per via endovenosa durant 15 dies, una cosa que no necessàriament s’ha de fer a l’hospital, sinó que es pot fer a casa amb el servei d’atenció domiciliària.
El president havia sigut traslladat dissabte a la tarda a la Vall d’Hebron, en una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), després de notar una pèrdua de força a les cames quan es disposava a sortir a córrer, com fa gairebé diàriament, abans d’iniciar la seva agenda institucional.
