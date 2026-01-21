Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

Es manté sense data la suspensió del servei de Rodalies RENFE a tot Catalunya

Continuarà suspès perquè Adif segueix fent una "inspecció exhaustiva" a totes les línies

Reunió del CECAT d'aquest matí per analitzar la situació dels trens a Catalunya

Reunió del CECAT d'aquest matí per analitzar la situació dels trens a Catalunya / Govern de la Generalitat

ACN

El servei de Rodalies continuarà suspès a totes les línies perquè Adif segueix fent una "revisió exhaustiva" de la infraestructura a totes les línies, segons ha indicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en roda de premsa després de la reunió del CECAT. A les 16.30 hores està prevista una nova reunió i serà llavors quan es tornarà a valorar si es restableix o no la circulació. Paneque ha justificat que la suspensió es manté d'acord amb el mateix criteri que va portar a prendre la decisió inicialment: "el principi màxim de seguretat" d'usuaris i treballadors. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat que no es tem per la vida de cap dels ferits greus en l'accident de l'R4 d'aquest dimarts a Gelida.

En un comunicat, la Generalitat Mantenim recomana consultar els mitjans de transport alternatius i, en la mesura del possible, fer teletreball per a minimitzar els desplaçaments innecessaris.

TEMES

  1. Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
  2. Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
  3. Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
  4. La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
  5. La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
  6. Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
  7. La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
  8. La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria

El Govern manté la suspensió de Rodalies i recomana el teletreball fins que no es recuperi el servei

El Govern manté la suspensió de Rodalies i recomana el teletreball fins que no es recuperi el servei

Es manté sense data la suspensió del servei de Rodalies RENFE a tot Catalunya

Es manté sense data la suspensió del servei de Rodalies RENFE a tot Catalunya

Els Comuns demanen actuacions urgents per millorar la seguretat de la C-16 al pas per Cercs

Els Comuns demanen actuacions urgents per millorar la seguretat de la C-16 al pas per Cercs

Detenen a València per un segrest una persona que estava en recerca per un jutjat de Manresa

Detenen a València per un segrest una persona que estava en recerca per un jutjat de Manresa

Cues de més de 50 minuts per sortir en bus de Barcelona i esquivar la suspensió de tot Rodalies després de l’accident a Gelida

Cues de més de 50 minuts per sortir en bus de Barcelona i esquivar la suspensió de tot Rodalies després de l’accident a Gelida

L'experta en crònica rosa Laura Fa serà aquest dijous a Manresa convidada pel cicle Pessics de Vida

L'experta en crònica rosa Laura Fa serà aquest dijous a Manresa convidada pel cicle Pessics de Vida

Tres mesos més de coll per enllestir obres d’urbanització del polígon del Pont Nou de Manresa

Tres mesos més de coll per enllestir obres d’urbanització del polígon del Pont Nou de Manresa

La R4 concentra dos dels 5 maquinistes morts en accident de tren dels darrers anys

La R4 concentra dos dels 5 maquinistes morts en accident de tren dels darrers anys
Tracking Pixel Contents