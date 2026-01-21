Puente admet que l’infrafinançament de Rodalies agreuja la seva vulnerabilitat i pot provocar accidents com el de Gelida
El Ministeri “no sap” de qui era la titularitat del mur que va caure sobre la cabina
ACN
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha admès aquest dimecres que “l’infrafinançament” de la línia de Rodalies agreuja la seva vulnerabilitat i pot provocar accidents com el de Gelida, que va causar la mort del maquinista. En una roda de premsa multitudinària a Madrid, on ha donat detalls d’aquest accident i del d’Adamuz, Puente ha afirmat que el seu ministeri treballa per revertir la manca d’inversió. També ha admès que, a hores d’ara, el seu ministeri “no sap” de qui és la titularitat del mur que va caure sobre la cabina, perquè hi ha dubtes sobre si pertany a l’AP-7 o bé a Adif. El ministre també ha advertit els sindicats de maquinistes que la vaga “no és la millor manera” de resoldre les seves reivindicacions.
Segons el ministre, l’accident de Gelida es va produir per les fortes pluges dels dies anteriors, que van fer que el talús pesés molt més del que és habitual i provoqués el col·lapse del mur. L’accident va tenir lloc en un punt on les circumstàncies meteorològiques no eren especialment dures.
El ministre ha insistit que el mur va caure en el precís moment en què passava el comboi, fet que va deixar els sistemes de seguretat i el mateix maquinista sense cap possibilitat de reaccionar.
També ha recordat que en aquell tram hi havia una limitació de velocitat de 60 km/h, quan normalment els trens hi circulen a 140 km/h. Per tant, segons Puente, “dins de la terrible mala sort” de les circumstàncies, “si hagués anat a 140, les conseqüències haurien estat més tràgiques”.
Preguntat per la responsabilitat en la conservació del mur, el ministre ha apuntat que podria formar part de la infraestructura de l’AP-7 o bé ser un mur ferroviari. “Hi ha uns pilars de suspensió sota l’AP-7 que s’entén que són seus, però l’altre, que és una espècie de T que acompanya el llit ferroviari, no queda clar”, ha dit.
En tot cas, ha assenyalat que “l’infrafinançament de Rodalies” agreuja la seva “vulnerabilitat”. “Rodalies arrossega infrafinançament i deteriorament de les infraestructures, i a més té un traçat molt singular que transcorre per llocs molt complexos”, ha afirmat.
Entre aquests llocs “complexos”, ha citat zones amb vegetació i talussos importants que, en cas de pluges fortes com les d’aquesta setmana, poden provocar la caiguda d’objectes. “No només és un traçat deteriorat per manca de finançament, sinó que també és singular”, ha reiterat.
En tot cas, ha assegurat que el seu ministeri inverteix i treballa per revertir la situació. “En finançament estem fent tot el que podem per resoldre la situació”, ha dit.
Vaga de maquinistes
El ministre ha donat resposta a la convocatòria de vaga per part del sindicat de maquinistes SEMAF pels dies 9, 10 i 11 de febrer. Segons Puente, el Ministeri “entén i respecta l’estat d’ànim dels maquinistes i les seves reivindicacions per millorar l’operativa”, però no veu la vaga com una solució.
“No compartim que la vaga general sigui la millor manera de resoldre-les, i el que farem és reunir-nos amb ells amb l’esperança que la vaga no s’arribi a convocar o que, si es convoca, es desconvoqui”.
En aquest sentit, ha assegurat que s’asseurà amb els sindicats. “Intentarem atendre les seves reivindicacions sense danyar els usuaris, el servei i el sistema ferroviari”, ha dit.
Demana que no s’especuli sobre Adamuz
Puente ha comparegut acompanyat d’alts càrrecs del Ministeri en una roda de premsa sense límit de preguntes on ha demanat que no s’especuli sobre les causes de l’accident d’Adamuz, perquè la investigació és “complexa” i “requereix temps”. Avançar conclusions precipitades, segons el ministre, és “poc respectuós amb les víctimes i les famílies”.
També sobre Adamuz, el director de Trànsit d’Adif, Ángel García de la Bandera, ha apuntat que la línia havia estat revisada en quatre ocasions els mesos anteriors a l’accident i que no s’hi havia detectat cap incidència que “a priori” permeti relacionar-la amb el sinistre.
En aquest sentit, ha explicat que, després de la remodelació de la línia per 700 milions d’euros, el 7 de gener s’hi havia fet una revisió completa dels elements de la remodelació del maig del 2025.
Puente ha informat que s’han trobat marques a les rodadures de la banda dreta de diversos trens, però que en un altre cas s’han detectat a l’esquerra, fet que posa de manifest la dificultat d’atribuir directament l’accident a una causa concreta.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat