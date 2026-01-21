Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els maquinistes faran vaga i avisen que el servei a Catalunya "no es farà sense les garanties de seguretat suficients"

Semaf exigeix que es garanteixi la "seguretat i fiabilitat de l'estructura ferroviària"

Imatge de les pantalles de Sants sense trens

Imatge de les pantalles de Sants sense trens / ACN

ACN

Barcelona

El sindicat de maquinistes Semaf ha anunciat aquest dimecres que convocarà una "vaga general a tot el sector" després dels diversos accidents ferroviaris de les últimes hores, que han provocat la mort de maquinistes. En un comunicat, Semaf ha advertit que la circulació de trens a Catalunya "no es farà sense les garanties de seguretat suficients", i ha demanat que s'apliqui el mateix procediment de revisió de vies en marxa a Catalunya "a tota la xarxa". Així mateix, el sindicat assegura que reclamaran "responsabilitat penal a les persones encarregades de garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària" i exigeixen que es garanteixi "la seguretat i fiabilitat de l'estructura ferroviària".

