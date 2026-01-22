Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rodalies restablirà el servei després d'una segona revisió, però no concreta quan serà

Les línies haurien de recuperar progressivament la normalitat després de l'acord d'ADIF, Renfe i el sindicat SEMAF

En primer pla, un representant del Semaf a la reunió amb els operadors i Govern

En primer pla, un representant del Semaf a la reunió amb els operadors i Govern / ACN/ Aina Martí / Blanca Blay / Norma Vidal

Guillem Costa / Montse Baraza

Barcelona

Després de més de 40 hores sense servei de Rodalies i d’un matí de complexes negociacions a quatre bandes entre el Govern, el sindicat de maquinistes, ADIF i Renfe, s’ha arribat a un acord per reprendre el servei de Rodalies de manera progressiva. Cap de les línies opera després de l’accident d’un tren a Gelida (Barcelona) que va provocar la mort del conductor i va deixar diversos ferits.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que els itineraris de Rodalies es reprendran després d’una segona revisió de la infraestructura en què participarà el sindicat de maquinistes SEMAF.

Aquest és el pacte al qual han arribat les parts, tot i que ADIF assegurava 24 hores abans que les vies ja estaven a punt perquè hi circulessin trens. “La xarxa és operativa perquè ADIF ho acredita”, sosté Paneque. Però l’acord recull que els maquinistes podran participar ara en aquestes inspeccions, que ja han començat aquest dijous a la tarda.

El Govern diu que es restablirà el servei de Rodalies sense concretar quan

La companyia d’assegurances Everest afrontarà un pagament màxim de 84.140 euros per cada persona afectada per l’accident de Rodalies

Prematurs extrems reben sang de cordó umbilical en lloc de la d’adults en un assaig innovador a Barcelona

'Sirât' culmina l'ascens a Hollywood: optarà a l'Oscar a millor pel·lícula Internacional

Aleix Serra, meteoròleg: "El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu"

Pugen a 45 els morts en l'accident de trens de Còrdova

Trump dona un nou toc d'atenció a Espanya per negar-se a elevar la despesa en defensa: "Volen que els surti gratis"

L’ensorrament del mur de l’AP-7 que va causar l’accident de tren destapa els dubtes sobre la titularitat
