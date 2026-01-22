Rodalies restablirà el servei després d'una segona revisió, però no concreta quan serà
Les línies haurien de recuperar progressivament la normalitat després de l'acord d'ADIF, Renfe i el sindicat SEMAF
Guillem Costa / Montse Baraza
Després de més de 40 hores sense servei de Rodalies i d’un matí de complexes negociacions a quatre bandes entre el Govern, el sindicat de maquinistes, ADIF i Renfe, s’ha arribat a un acord per reprendre el servei de Rodalies de manera progressiva. Cap de les línies opera després de l’accident d’un tren a Gelida (Barcelona) que va provocar la mort del conductor i va deixar diversos ferits.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que els itineraris de Rodalies es reprendran després d’una segona revisió de la infraestructura en què participarà el sindicat de maquinistes SEMAF.
Aquest és el pacte al qual han arribat les parts, tot i que ADIF assegurava 24 hores abans que les vies ja estaven a punt perquè hi circulessin trens. “La xarxa és operativa perquè ADIF ho acredita”, sosté Paneque. Però l’acord recull que els maquinistes podran participar ara en aquestes inspeccions, que ja han començat aquest dijous a la tarda.
