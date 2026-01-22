L'equip mèdic d'Illa indica que el president "evoluciona favorablement" de l'osteomielitis púbica
El cap de l'executiu català continua ingressat a Vall d'Hebron on segueix el tractament diagnosticat
ACN
Barcelona
L'equip mèdic de Salvador Illa ha indicat aquest dijous a la tarda que el president de la Generalitat "evoluciona favorablement" de l'osteomielitis púbica provocada per un bacteri que se li va diagnosticar a principis de setmana. El cap de l'executiu català està ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on continua amb el tractament amb antibiòtic segons la pauta prescrita pels facultatius.
Tal com van apuntar dilluns els metges, de moment cal que acabi el tractament a l'hospital, un procés que durarà unes dues setmanes. I en funció de la seva evolució, decidiran si pot continuar fent-lo des de casa seva.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova