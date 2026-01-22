En marxa la reunió entre el Govern, Adif, Renfe i els maquinistes per abordar la represa del servei de Rodalies
L’executiu veu “intolerable” que s’allargui l’aturada del servei i els maquinistes volen més garanties de seguretat
ACN
En marxa la reunió a l’estació de Sants per abordar la represa del servei de Rodalies a Catalunya, aturat des de dimarts al vespre després de l’accident mortal a Gelida. L'executiu ha promogut la reunió amb Renfe, Adif i representants dels maquinistes per exigir que es posi "punt final" com més aviat millor a l'aturada del servei, que es considera "intolerable". Hi ha assistit el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el comissionat per al Traspàs de Rodalies, Pere Macias. Tot i l’anunci d’aquest dimecres al vespre per part del Govern, els trens tampoc no han circulat aquest dijous per la negativa dels maquinistes, que demanen més garanties de seguretat, després d’una setmana marcada pels accidents ferroviaris.
Durant tot el matí, Renfe ha assegurat per megafonia a les estacions que no es presta servei per “causes operatives”. Abans de la trobada, l’operadora ha dit que segueixen "dialogant" amb comunicació permanent, però no han confirmat quan es podrà recuperar la circulació de trens. Segons el representant institucional i portaveu l’operadora a Catalunya, Antonio Carmona, els maquinistes requereixen mesures de seguretat “complementàries” a les que va posar sobre la taula Adif ahir després de fer marxes exploratòries per tota la xarxa.
Expedient a Renfe
En paral·lel, aquest dijous el Govern ha anunciat que obre un expedient a Renfe per la negativa dels maquinistes a circular aquest matí de dijous malgrat que Adif hagi afirmat que "la seguretat està garantida". L'executiu ha promogut la reunió amb Renfe, els sindicats i Adif per exigir que es posi "punt final" com més aviat millor a l'aturada del servei, que es considera "intolerable".
Peticions dels maquinistes
El Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ferroviaris (Semaf) va anunciar que convocaria vaga del 9 a l’11 de febrer per exigir "totes les actuacions necessàries" per a fer les vies segures, després de l’accident mortal. L’organització laboral majoritària entre els maquinistes va assegurar aquest dimecres a l’ACN que el servei no es restabliria fins que els maquinistes tinguessin garanties de seguretat per escrit.
Fonts del sindicat van expressar desconfiança contra les empreses ferroviàries i van recordar que el dia de l’accident a Gelida i del descarrilament entre Maçanet i Blanes també s’havia dit que hi havia condicions per a transitar. Aquest mateix dijous, el sindicat majoritari de maquinistes ha rebutjat anticipar terminis sobre la represa del servei, en declaracions a TV3.
El malestar és transversal entre els diferents sindicats. En aquest sentit, el Sindicat Ferroviari també va denunciar la situació de “deteriorament” del servei ferroviari que està “posant en risc la integritat física” de treballadors i usuaris. El sindicat minoritari va exigir mesures com ara l’establiment de protocols que garanteixin que s’atura els serveis en cas d’alerta vermella per part de les autoritats així com un pla de manteniment que retorni a les empreses Adif i Renfe els actuals contractes externalitzats.
També van reclamar mantenir les limitacions de velocitat i limitar a 2 el nombre de persones que pugui viatjar simultàniament a la cabina així com “establir un compromís ferm de renovació integral” de tota la infraestructura a la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova