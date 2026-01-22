Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

Semaf rebutja "anticipar terminis" per reprendre el servei i avisa d'un trencament de la confiança amb Renfe i Adif

Els maquinistes reclamen un informe tècnic amb les "deficiències" de la xarxa i comprovar directament que és segura

L'estació de RENFE a Manresa completament buida aquest matí per l'aturada de maquinites

L'estació de RENFE a Manresa completament buida aquest matí per l'aturada de maquinites / Edu Font / RG7

ACN

El sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, rebutja "anticipar terminis" sobre quan es podria reprendre el servei de Rodalies i avisa que "la confiança es va trencar" entre Renfe i Adif el dia de la llevantada a Catalunya, quan hi va haver dos descarrilaments. El director general de Semaf, Diego Martín, ha assegurat a TV3 que reclamen un informe tècnic amb les "deficiències" de la xarxa, d'acord amb una "auditoria" de la infraestructura, i que els mateixos conductors puguin comprovar directament el seu estat. Segons Martín, això no es va fer durant el dia d'ahir i, per tant, no s'han complert els protocols. A més, el portaveu dels maquinistes denuncia que, després de les comprovacions d'Adif, van detectar "noves deficiències".

Martín ha assegurat que als maquinistes els va "sorprendre molt" l'anunci del Govern de la represa del servei perquè les comprovacions "no es van fer de la manera correcta" i després que se'ls informés que la xarxa era segura van tenir constància de nous despreniments. 

"Ens van passar informacions incorrectes", ha lamentat Martín, que ha indicat que no tenen un "informe tècnic amb les deficiències" i només compten amb comunicacions "informals". 

Notícies relacionades

Segons ha dit, la prioritat dels maquinistes és la seguretat de passatgers i professionals. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  2. S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
  3. Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
  4. La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
  5. La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
  6. Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
  7. Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
  8. La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova

En marxa la reunió entre el Govern, Adif, Renfe i els maquinistes per abordar la represa del servei de Rodalies

En marxa la reunió entre el Govern, Adif, Renfe i els maquinistes per abordar la represa del servei de Rodalies

Rescaten en bon estat Boro, el gos perdut després de l’accident d’Adamuz, que ja es troba amb la seva família

Rescaten en bon estat Boro, el gos perdut després de l’accident d’Adamuz, que ja es troba amb la seva família

Renfe comença a retirar el tren accidentat a Gelida

Renfe comença a retirar el tren accidentat a Gelida

La Fundació Montepio del Bages-Berguedà recull els 6.000 euros del Premi Simeó Selga

La Fundació Montepio del Bages-Berguedà recull els 6.000 euros del Premi Simeó Selga

Semaf rebutja "anticipar terminis" per reprendre el servei i avisa d'un trencament de la confiança amb Renfe i Adif

Semaf rebutja "anticipar terminis" per reprendre el servei i avisa d'un trencament de la confiança amb Renfe i Adif

Óscar Puente demana «temps» als maquinistes i defensa que les vies de Rodalies són segures

Óscar Puente demana «temps» als maquinistes i defensa que les vies de Rodalies són segures

Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres

Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres

Els metges anuncien una vaga nacional indefinida a partir del 16 de febrer per aconseguir un estatut propi

Els metges anuncien una vaga nacional indefinida a partir del 16 de febrer per aconseguir un estatut propi
Tracking Pixel Contents