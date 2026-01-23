Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un despreniment de terres obliga a interrompre l'R1 poques hores després del seu restabliment

Renfe gestiona servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat

Un usuari pujant a l'R-15 a l'estació de Reus que es dirigia cap a Barcelona en la jornada de la represa del servei ferroviari / Mar Rovira

ACN

Blanes

La línia de Rodalies R1 s'ha hagut d'interrompre aquest divendres a la tarda entre Maçanet-Maçanes i Blanes per un despreniment de terres detectat en aquest tram, el dia que s'ha reprès el servei arreu de Catalunya després de dos dies aturat per l'accident mortal de Gelida a causa de l'esfondrament d'un mur.

Renfe ha indicat que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram interromput i indica que la circulació entre Hospitalet de Llobregat i Blanes es manté amb una freqüència de dos trens per hora i sentit.

