Crisi ferroviària
Caos a Rodalies: les universitats reprogramaran exàmens per no perjudicar els estudiants
Els campus anuncien mesures per flexibilitzar les proves d’avaluació als alumnes que no puguin desplaçar-se
Última hora de Rodalies a Catalunya, en directe | Caòtic reinici del servei de Rodalies amb dues noves incidències
Olga Pereda
El caos ferroviari i la suspensió a Rodalies també afecta els estudiants universitaris, incapaços de desplaçar-se amb tren als campus en plena època d’exàmens. És un problema de força major, aliè a la voluntat dels alumnes, així que els rectorats han decidit enarborar la bandera de la flexibilitat i no perjudicar els milers d’afectats.
Dimecres de la setmana passada, quan va començar la interrupció de la mobilitat, la Universitat de Barcelona (UB) va decidir suspendre totes les proves d’avaluació previstes per a aquell dia. L’Autònoma (UAB) va mantenir l’activitat acadèmica, però va anunciar que seria flexible en els procediments d’avaluació de l’alumnat. La Pompeu Fabra (UPF) també va mantenir l’activitat acadèmica prevista «en la mesura possible» mentre que va establir «alternatives» per als estudiants que no poguessin assistir presencialment a alguna prova. En la mateixa línia, la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) va garantir als estudiants que la situació ferroviària no els perjudicaria de cara a cap examen.
Teletreball
Amb el nou episodi de caos i suspensió que han patit les vies aquest matí, tots els campus han decidit tranquil·litzar els estudiants i mantenir la flexibilitat posada en marxa la setmana passada. La UAB manté l’activitat amb normalitat. No obstant, ja que estem en el període d’avaluació al final del primer semestre, el rectorat ha indicat al professorat que sigui flexible en els procediments d’avaluació de l’alumnat afectat fins que es restableixi la mobilitat amb normalitat. Quant als treballadors de l’Autònoma, s’ha anunciat la possibilitat de teletreballar per a així no haver de desplaçar-se a les facultats.
Igualment, la UB ha decidit allargar aquest matí les mesures que va anunciar la setmana passada per als alumnes que no puguin acudir als exàmens o altres proves d’avaluació. A la UPC continua vigent el missatge difós el dimecres 21: els centres i el professorat habilitaran mecanismes alternatius d’avaluació o la reprogramació dels exàmens, d’acord amb la normativa vigent que reconeix causes de força major. «Les persones afectades hauran d’informar i justificar-ho al més aviat possible. Per a la resta de l’estudiantat, es manté la programació de les proves d’avaluació», afegeixen fonts de la Politècnica.
Quant al personal docent i investigador i al personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis afectat per les dificultats de desplaçament, el rectorat de la UPC també ha recomanat prioritzar el teletreball en totes aquelles funcions que ho permetin, en coordinació amb les respectives unitats i responsables.
Malgrat la iniciativa dels rectorats, el nerviosisme s’escampa entre els joves. La Marioni, estudiant de la Universitat de Girona i amb un examen programat a les 12.00, ha explicat a primera hora d’avui la seva angoixa: «He esperat al tren R11 des de les 7.30 del matí. Al principi l’havien cancel·lat i, quan ja me n’anava, he vist que tornava a aparèixer a la pantalla, així que m’he quedat esperant», relata. «He sortit amb molta antelació per agafar el primer, per si hi havia retards. Estic nerviosa i preocupada», comentava. Finalment, el seu tren va arribar a les 8.45 hores.
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis i Carreras, que va ser consellera de Recerca i Universitats entre 2021 i 2022, ha lamentat a les xarxes socials «el malson» que suposa el caos ferroviari per a milers d’estudiants i ha emplaçat el Departament a emprendre alguna inciativa.
