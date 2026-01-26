Una escola de Badalona ha d'indemnitzar amb 12.000 euros a una nena per permetre que sofrís humiliacions continuades
El jutjat remarca que les vexacions es produïen en el centre i per xarxes socials
Regió7
La Secció Civil del Tribunal d'Instància número 6 de Badalona ha condemnat la Institució Cultural Laietània de Badalona a indemnitzar amb 12.000 euros la família d'una alumna que va patir assetjament al centre i a través de les xarxes socials. La sentència estima la demanda dels pares, que reclamaven aquesta quantitat com a danys morals al col·legi per la seva responsabilitat en no haver evitat les humiliacions.
En la seva resolució, la magistrada assenyala que, el 2021, la menor va ser objecte d'una fustigació durant mesos, amb vexacions i humiliacions continuades per part d'altres alumnes, incloent-hi insults i qualificatius sobre el seu aspecte físic com “anoréxica” i expressions despectives com “marginada”, a més d’aïllar-la del grup. També es va produir assetjament i vexació a través de xarxes socials, com comptes de TikTok, que van ser aportats al procediment.
La magistrada ha tingut en compte els informes pericials que indiquen que la menor va patir discriminació per raó del seu aspecte estètic, sent cridada “anoréxica”, sense que s’apliquessin mesures específiques sobre aquest fet i sense que el centre prioritzés un clima de respecte i tolerància, abandonant així la seva funció de garant.
La sentència remarca que l’alumna va començar a patir aquesta situació al febrer de 2021, però que el protocol antiassetjament es va activar mesos més tard, “quan les vexacions ja havien estat múltiples”. Per això, considera que “no es va salvaguardar la integritat física i moral de la víctima”, fet que finalment va afectar la salut mental de l’alumna, provocant que marxés del centre.
La menor va estar més d’un any patint aquest assetjament i finalment va deixar d’anar a l’escola després de patir diverses crisis d’ansietat. Per al tribunal, en aquest cas s’ha produït “un incompliment de l’obligació” del centre de garantir que no es produís l’assetjament.
Per aquests motius, estima la demanda i condemna l’escola a indemnitzar els pares pels danys morals, acreditats pels informes mèdics aportats de la menor. La sentència no és ferma i preveu la possibilitat d’interposar recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies.
