Tallada la circulació de trens a l'R15 entre Tarragona i Reus per manca de tensió a la catenària
Renfe allarga fins a Tarragona els serveis alternatius amb bus que tenien arribada i sortida a Reus
ACN
Una incidència tècnica a la infraestructura ha obligat a tallar la circulació de trens de la línia R15 entre Tarragona i Reus a partir de les dues d'aquest dilluns migdia. Segons han detallat fonts d'Adif a l'ACN, s'ha produït una manca de tensió a la catenària impedint la circulació ferroviària per aquest tram.
Arran de l'incident, Renfe ha anunciat que els serveis alternatius amb busos establerts per cobrir alternativament el trajecte de la línia R15 (que uneix Barcelona amb Tarragona, Reus, Móra la Nova i Riba-Roja) fins a l'estació de Reus s'allargaran també fins a la de Tarragona efectuant totes les parades intermèdies.
Segon incident de la jornada
Aquesta incidéncia se suma a l'aturada temporal de la circulació de trens entre Caldes de Malavella i Girona limitant la velocitat dels combois al punt del despreniment. L'esllavissada afecta un dels marges del pont que connecta les urbanitzacions de Can Solà Gros I i II, però no ha arribat a les vies. Després d'inspeccionar-ho, els tècnics d'Adif han conclòs que la circulació dels combois es podia reprendre; això sí, limitant la velocitat.
L'avís del despreniment s'ha rebut a tres quarts d'una del migdia per part d'un veí de Caldes. La Policia Local, que ha acordonat el punt, ha fet un reportatge fotogràfic i ha alertat l'administrador d'infraestructures. Per precaució, mentre s'esperaven els resultats de la revisió d'urgència, s'ha suspès una estona la circulació.
