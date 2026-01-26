Els partits pressionen exigint dimissions al govern català i espanyol per la crisi a Rodalies
Els Comuns demanaran que s'assumeixin responsabilitats "a banda i banda" quan passi el caos
ACN
Els socis d'investidura i els partits de l'oposició demanen dimissions tant al Govern com a l'executiu espanyol per la crisi a Rodalies, en entrevistes a Catalunya Ràdio. Diumenge ERC ja va reclamar el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. I aquest dilluns, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha avançat que demanarà que s'assumeixin responsabilitats "a banda i banda" quan passi el caos. Des de Junts, Salvador Vergés insisteix en la dimissió de Paneque i del ministre de Transports, Óscar Puente. El portaveu del PPC, Juan Fernández, treu responsabilitats al seu partit perquè fa més de 10 anys que no governa. I des del PSC, Ferran Pedret defensa que "assumir responsabilitats en un moment de crisi és seguir al timó".
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat el PSC de "no plantar-se" davant la "desinversió premeditada" de l'Estat i d'exercir una "comunicació confusa" cap a la ciutadania. "La dependència espanyola i la incompetència del govern socialista ens porten a la decadència", ha resumit.
Preguntat per si el conseller de Renfe nomenat per Junts també ha de donar explicacions per la crisi, Vergés ha respost que és un expert "de primer nivell" que "sempre ha votat en favor dels interessos de Catalunya". I ha afegit que el problema no és que Junts hagi posat un conseller sinó que no els pot posar a tots.
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha denunciat que Renfe i Adif no han complert les seves obligacions. Ha assenyalat que el Govern també té responsabilitats amb la informació i que ha de tenir "claríssim" a qui ha de dirigir les exigències. Preguntada per si ERC revisarà la relació amb el govern català i l'espanyol, Capella ha dit que ara s'ha de solucionar la situació i que "evidentment" després ja en parlaran.
Per la seva banda, el portaveu del PPC al Parlament, Juan Fernández, ha expulsat els culpes del seu partit per la manca d'inversió a la xarxa de Rodalies. "No val demanar responsabilitats al que fa més de 10 anys que no governen. Aquest maltractament és fruit de la mala gestió dels governs actuals", ha dit. Segons ha afegit, cal depurar responsabilitats "de forma immediata" i apunta tant al govern espanyol com al català.
Jéssica Albiach, presidenta dels Comuns al Parlament, considera que el sistema està "obsolet" i ha fet fallida a conseqüència d'anys de "maltractament" dels governs de l'Estat i ha criticat que el PP "se'n renti les mans". Segons Albiach, el primer que cal fer és solucionar la crisi i, una vegada estabilitzada i els responsables donin explicacions, ha assegurat que el seu partit demanarà que s'assumeixin responsabilitats "a banda i banda".
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha exigit responsabilitats i eleccions anticipades a Espanya i a Catalunya. I ha assenyalat com a responsables PSC, Junts i ERC perquè, segons ha dit, són els que han governat en els darrers anys. També ha acusat els dirigents d'Adif i Renfe d'aquest "escàndol".
Per al diputat de la CUP Dani Cornellà l'origen del mal és el govern de l'estat espanyol i també dels governs a Catalunya per no haver "collat prou" pel que fa a les polítiques d'inversió. I ha afegit que l'executiu socialista actual és "còmplice" d'aquesta situació.
La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha criticat tant la manca d'inversió de l'Estat com la "malversació" de recursos per part del Govern. Ha afegit que "algú" ha d'assumir responsabilitats sense concretar noms. I ha conclòs que els responsables són els governs socialistes i "tots els partits processistes que els apuntalen aquí i a Madrid".
Finalment, el portaveu del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha defensat, davant les peticions de dimissió de Paneque, que assumir responsabilitats en un moment de crisi és, precisament, "seguir al timó fins que es restableixi la normalitat".
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats