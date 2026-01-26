Puente no descarta un ciberatac com a causa de la caiguda de Rodalies d’aquest dilluns
El ministre diu que el sistema és obsolet i està al límit del que es pot invertir sense afectar més el servei
ACN
El ministre de Transports, Óscar Puente, no descarta el sabotatge o el ciberatac com a causes de la manca de servei de Rodalies d’aquest dilluns al matí. El ministeri i Adif preveien que la xarxa estigués operativa en un 80% després d’un cap de setmana d’actuacions, però de bon matí ha caigut el centre de control d’Adif en dues ocasions. Primer el sistema principal, i després el backup. Segons el ministre, des de passades les vuit del matí el sistema funciona correctament i “s’està donant el servei amb normalitat”.
En una entrevista a TVE, Puente ha admès que a hores d’ara “no se sap” els motius de la caiguda. “El sabotatge, el ciberatac, és una de les hipòtesis, però no sabem què ha passat. És una de les hipòtesis perquè tot ha anat normal i s’han produït dues caigudes en molt poc temps, però veurem què ha passat”, ha afirmat.
Segons Puente, Adif ha aprofitat el cap de setmana per fer actuacions. “Ahir estàvem en condicions d’anunciar que avui repreníem el servei en més del 80%, i creiem que al llarg dels dos primers dies de la setmana posaríem el servei completament en marxa”. Per fer-ho possible, ha dit, ahir es van fer proves fins la una i escaig del matí i aquest matí s’han fet auscultacions.
Un sistema “tremendament obsolet”
Puente ha insistit que la situació a Rodalies és fruit de molts anys de manca d’inversió, però ha assegurat que s’està revertint la situació durant el seu mandat. “Rodalies té dues singularitats: L’obsolescència de la infraestructura i la manca d’inversió durant molt de temps, i la singularitat del traçat”, perquè “el sistema ferroviari de Rodalies és tremendament obsolet, molt extens, i s’hi barregen mercaderies i mitjana distància”, ha afirmat.
En aquest sentit, ha reiterat que el seu Ministeri ha invertit “2.500 milions d’euros en Rodalies en els últims cinc anys, i un de cada dos euros que inverteix Transports a Catalunya va a Rodalies”. “Estem invertint molts diners i estem al límit del que podem invertir sense afectar més el servei”.
En tot cas, ha afirmat que a més d’aquesta manca d’inversió, l’accident de Gelida i els talls d’aquesta “setmana terrible” són conseqüència de la situació meteorològica. Ara, ha afegit, ”l’important és que després de cinc dies terribles comencem a funcionar amb normalitat”.
Justifica la suspensió del servei
Puente també ha justificat que es decidís suspendre completament el servei de Rodalies. Segons el ministre, “no hi ha hagut altre remei” que optar per aquesta opció, perquè “hi havia un problema de seguretat” i calia “aprofitar el cap de setmana per revisar els punts més crítics”.
Reunió amb els maquinistes
El ministre també espera poder revertir la convocatòria de vaga convocada per Semar pels dies 8, 9 i 10 de gener. Aquest dilluns es reuneix la comissió de conflictes i a partir d’aquí el sindicat podrà fer la convocatòria formal de la vaga, però també s’obren 10 dies hàbils per negociar. “Seurem amb ells per buscar un acord”, ha dit.
