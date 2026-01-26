Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Suspesa de nou la circulació de trens de Rodalies per una incidència al centre de control d'Adif

Es mantenen els serveis alternatius per carretera que estaven previstos en alguns trams

ACN

Barcelona

 La circulació de trens del sistema de Rodalies i mitjana distància s’ha tornat a suspendre a causa d’una incidència al centre de control d’Adif, segons han informat Renfe i la mateixa Adif. A partir de les sis del matí, Renfe ha anunciat el restabliment del servei, tal com estava previst, amb alguns trams amb transport alternatiu. Cap a dos quarts de set, però, la mateixa companyia ha informat de la suspensió del servei per una incidència al centre de control d’Adif a l’Estació de França. Segons ha explicat Adif en un missatge a X, tècnics de l’empresa estan treballant per resoldre la incidència. El portaveu de Renfe, Antoni Carmona, ha explicat que s’estan estacionant els trens a l’espera de quan es pugui reprendre el servei.

Segons Carmona, tot i la suspensió dels serveis de Rodalies i mitjana distància, manté el servei de transport alternatiu de carretera previst en alguns trams i també funcionen els trens d’alta velocitat, entre els quals hi ha els serveis especials anunciats entre Barcelona i Lleida amb parada al Camp de Tarragona.

Aquest dilluns a les sis del matí, Renfe ha anunciat la represa del servei després de l’aturada d’aquest cap de setmana tal com estava previst, amb alguns trams amb transport alternatiu per carretera. L’única incidència es registrava a l’R1, on s’afegia un tram per carretera, entre Arenys i Blanes, per condicions meteorològiques adverses.

Cap a dos quarts de set, però, la circulació de trens ha quedat de nou suspesa al servei de Rodalies per la incidència al centre de control d’Adif.

