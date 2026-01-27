Caos ferroviari
Adif eleva a 29 les reparacions d’«urgència» que s’estan portant a terme a Rodalies i preveu acabar aquesta setmana les inspeccions
El gestor ferroviari atribueix el col·lapse del centre de control a un error del ‘software’ en la transició a un nou sistema de gestió del trànsit
Glòria Ayuso
Adif ha elevat a 29 els punts negres a la xarxa de Rodalies que s’estan reparant en aquests moments. És a dir sis més dels que es van anunciar dilluns, xifra a la qual s’ha arribat després de dur-se a terme les inspeccions conjuntes entre tècnics d’Adif i maquinistes. De fet, el gestor ferroviari preveu acabar «al llarg d’aquesta setmana» les inspeccions perquè totes les línies quedin «desbloquejades» i el servei pugui recuperar totalment el pols després d’una setmana agònica.
El president d’Adif, Luis Pedro Marco, i Ángel Contreras, director de Construcció d’Obres de l’organisme, han explicat aquest dimarts en roda de premsa –quan es compleix just una setmana de l’accident de tren que ha sumit la xarxa en una crisi ferroviària sense precedents– que en les últimes hores s’han portat a terme 116 inspeccions. Un total de 50 equips i 150 tècnics, han detallat, es troben desplaçats en aquests 29 punts.
Nou protocol
Segons el nou protocol, han explicat, quan la inspecció supera un nivell mínim d’alerta s’obre una actuació urgent que comporta una «correcció immediata». Contreras, d’altra banda, ha evitat precisar quines línies seran les que primer es posaran en marxa de manera completa.
Sense fer al·lusió a la falta de manteniment de la infraestructura, Adif ha relacionat directament les incidències amb el temporal «excepcional» que va castigar Catalunya els dies previs a l’accident de Gelida. «Ha plogut el triple del que és habitual per al desembre i gener, i en algunes comarques s’han registrat unes precipitacions que no es coneixien des de la dècada dels 50», ha apuntat Marco.
Responsabilitats pel caos del Centre de Control
D’altra banda, Marco ha atribuït la caiguda de dilluns del Centre de Control de la xarxa de Rodalies a una «fallada en l’arquitectura» del ‘software’ del sistema de gestió del trànsit. Marco ha explicat que s’està implantant un nou programa en les línies R1, R2 i R4 i que, passades les sis del matí, el programa de transició entre els dos sistemes no va funcionar correctament i es va rebre informació del gestor vell i del nou, una «anomalia» que va desembocar en el col·lapse que va acabar generant un nou caos a la xarxa ferroviària.
Després d’identificar l’«error» de l’empresa de ‘software’ –ja dilluns a la nit el secretari d’estat de Transports, José Antonio Santano, va donar per descartada la possibilitat del ciberatac–, Marco ha avançat que s’han iniciat els tràmits jurídics per reclamar responsabilitats.
