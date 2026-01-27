Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quines carreteres es troben tallades per neu aquest dimarts?

Les cadenes són obligatòries a la C-28 a Alt Àneu i la LV-5223 i la LV-5225 a Sort

Una carretera gelada

Una carretera gelada / Servei Català de Trànsit

ACN

Barcelona

La neu talla tres carreteres i obliga a circular amb cadenes en tres més aquest dimarts al matí. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), la C-28 està tallada al Port de la Bonaigua per risc d'allaus i tampoc es pot circular per la GI-4040 d'Alp a Das ni per la BV-4024 al Coll de Pal.

D'altra banda, les cadenes són obligatòries a la C-28 a Alt Àneu i la LV-5223 i la LV-5225 a Sort.

