Quines carreteres es troben tallades per neu aquest dimarts?
Les cadenes són obligatòries a la C-28 a Alt Àneu i la LV-5223 i la LV-5225 a Sort
ACN
Barcelona
La neu talla tres carreteres i obliga a circular amb cadenes en tres més aquest dimarts al matí. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), la C-28 està tallada al Port de la Bonaigua per risc d'allaus i tampoc es pot circular per la GI-4040 d'Alp a Das ni per la BV-4024 al Coll de Pal.
D'altra banda, les cadenes són obligatòries a la C-28 a Alt Àneu i la LV-5223 i la LV-5225 a Sort.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Una persona resulta ferida crítica en un accident a l'Eix Transversal a Artés