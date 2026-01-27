El Govern preveu que el servei de Rodalies operarà amb “normalitat” a partir de dilluns
Paneque assegura que durant el cap de setmana s’aniran recuperant ja alguns trams
Rafa Garrido (ACN)
Barcelona
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dimarts que el calendari amb el que treballa l’executiu per a solucionar el caos d’aquests darrers dies a Rodalies contempla que dilluns vinent ja hi hagi “normalitat” al servei, tal i com funcionava “abans de la crisi”.
En roda de premsa, la consellera ha avançat que es preveu mantenir els talls i els “efectius” substitutius “fins divendres, amb el mateix sistema que ara mateix”, i que “el cap de setmana es podran anar reprenent els trams” tallats.
A més, el Govern compta que ja “dilluns es desenvolupi el servei sense plans alternatius en els punts que s’estan analitzant” i per tant arribi la “normalitat” als trens de Rodalies.
