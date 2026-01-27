Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Maquinista de l'R4Fotomultes a ManresaNevada al PirineuDesnonament a MoiàConvent de caputxinesBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Govern preveu que el servei de Rodalies operarà amb “normalitat” a partir de dilluns

Paneque assegura que durant el cap de setmana s’aniran recuperant ja alguns trams

Un tren de Mitjana Distància circula a menor velocitat pel tram de Caldes de Malavella on hi ha perill d'esllavissada

Un tren de Mitjana Distància circula a menor velocitat pel tram de Caldes de Malavella on hi ha perill d'esllavissada / Aleix Freixas

Rafa Garrido (ACN)

Barcelona

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dimarts que el calendari amb el que treballa l’executiu per a solucionar el caos d’aquests darrers dies a Rodalies contempla que dilluns vinent ja hi hagi “normalitat” al servei, tal i com funcionava “abans de la crisi”.

En roda de premsa, la consellera ha avançat que es preveu mantenir els talls i els “efectius” substitutius “fins divendres, amb el mateix sistema que ara mateix”, i que “el cap de setmana es podran anar reprenent els trams” tallats.

Notícies relacionades

A més, el Govern compta que ja “dilluns es desenvolupi el servei sense plans alternatius en els punts que s’estan analitzant” i per tant arribi la “normalitat” als trens de Rodalies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  2. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  3. Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
  4. Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
  5. El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
  6. S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
  7. La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
  8. Li demanen 3 anys de presó per sacsejar el seu fill de 4 mesos cap per avall per fer-lo dormir

Bacardit demana el vistiplau de l’executiva de Junts a Manresa per obrir converses amb Impulsem i Avenç Nacionalista

Bacardit demana el vistiplau de l’executiva de Junts a Manresa per obrir converses amb Impulsem i Avenç Nacionalista

Noves balises V-16: la polèmica segueix i la DGT confirma que hauran de passar una inspecció cada cert temps

Noves balises V-16: la polèmica segueix i la DGT confirma que hauran de passar una inspecció cada cert temps

ADIF manté tancat el pas de trens entre Cervera i Terrassa per obres a tres punts: Castellbell i el Vilar, Calaf i Cervera

ADIF manté tancat el pas de trens entre Cervera i Terrassa per obres a tres punts: Castellbell i el Vilar, Calaf i Cervera

El consum de pornografia irromp als 12 anys a Barcelona i amb una forta bretxa de gènere

El consum de pornografia irromp als 12 anys a Barcelona i amb una forta bretxa de gènere

Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes per cultivar marihuana en un immoble de Balsareny

Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes per cultivar marihuana en un immoble de Balsareny

Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa

Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa

Vols veure la nova imatge de la Fira de l'Aixada, la Festa de la Llum i la Transéquia?

Vols veure la nova imatge de la Fira de l'Aixada, la Festa de la Llum i la Transéquia?

El Govern preveu que el servei de Rodalies operarà amb “normalitat” a partir de dilluns

El Govern preveu que el servei de Rodalies operarà amb “normalitat” a partir de dilluns
Tracking Pixel Contents