Dalmau ret comptes avui per una setmana negra
Júlia Regué
El Govern se sotmet avui al ple del Parlament per retre comptes sobre la seva actuació durant la "setmana negra" de Rodalies a Catalunya. El col·lapse de la xarxa, el caos entre administracions i operadors i els reiterats incidents han impedit la normalitat del servei des que dimarts de la setmana passada un tren va xocar contra un mur de contenció a Gelida, fet que va segar la vida d’un maquinista. L’Executiu va forçar el cessament de dos responsables i va acordar amb el Govern i ERC invertir 1.600 milions més en el manteniment de la infraestructura. Lluny de contenir la crisi, continua veient com l’oposició demana la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Qui donarà avui la cara en nom de Salvador Illa és al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les seves funcions com a president mentre continua hospitalitzat per una osteomielitis púbica. Dalmau posarà en valor la feina del Govern durant la crisi, centrant-se que s’estan aturant els tres eixos principals: la millora de la comunicació amb els usuaris, la renovació de la infraestructura i nous trens, i la gestió del servei des de la proximitat. Fonts del Govern resumeixen que exposarà la recepta del Govern: "vies, trens i gestió".
Subscriu-te per seguir llegint
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa