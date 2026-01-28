Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dalmau ret comptes avui per una setmana negra

Dalmau ret comptes avui per una setmana negra

Dalmau ret comptes avui per una setmana negra / Alberto Paredes

Júlia Regué

Barcelona

El Govern se sotmet avui al ple del Parlament per retre comptes sobre la seva actuació durant la "setmana negra" de Rodalies a Catalunya. El col·lapse de la xarxa, el caos entre administracions i operadors i els reiterats incidents han impedit la normalitat del servei des que dimarts de la setmana passada un tren va xocar contra un mur de contenció a Gelida, fet que va segar la vida d’un maquinista. L’Executiu va forçar el cessament de dos responsables i va acordar amb el Govern i ERC invertir 1.600 milions més en el manteniment de la infraestructura. Lluny de contenir la crisi, continua veient com l’oposició demana la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Qui donarà avui la cara en nom de Salvador Illa és al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les seves funcions com a president mentre continua hospitalitzat per una osteomielitis púbica. Dalmau posarà en valor la feina del Govern durant la crisi, centrant-se que s’estan aturant els tres eixos principals: la millora de la comunicació amb els usuaris, la renovació de la infraestructura i nous trens, i la gestió del servei des de la proximitat. Fonts del Govern resumeixen que exposarà la recepta del Govern: "vies, trens i gestió".

