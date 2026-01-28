El Govern anuncia que mantindrà la rebaixa dels bitllets del transport públic fins al 2028
El conseller Dalmau promet, en plena crisi de Rodalies, que la bonificació del 30% per part de la Generalitat s’allargarà tres anys més després de pactar-ho amb els Comuns
L’objectiu del Govern en aquest ple del Parlament és defensar la seva gestió de la crisi de Rodalies després d’una setmana de caos a la xarxa de trens catalana. Però també ha intentat rebaixar els decibels de l’oposició i fer una concessió als usuaris anunciant que mantindrà les rebaixes del preu dels bitllets fins al final de la legislatura, és a dir, fins al 2028. Es tracta de les bonificacions per les quals, actualment, els abonaments valen la meitat i la T-Usual d’una zona costa 22,80 euros mensuals. Segons ha pogut saber El Periódico, aquesta mesura és fruit d’una negociació de la Generalitat amb els Comuns, que en els últims anys s’han convertit en el martell piló perquè aquest descompte no decaigui.
“Mantindrem les bonificacions en el servei fins que acabi la legislatura”, ha deixat anar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant una rèplica als Comuns, que han retret al Govern haver trigat a plantar-se davant el Ministeri de Transports per la crisi ferroviària. Cal precisar que en aquests moments la Generalitat assumeix el 30% de la rebaixa del cost dels bitllets de transport, mentre que l’Estat paga el 20% restant; per tant, el que pot garantir l’Executiu és que la seva part s’allargarà mentre Salvador Illa sigui president durant aquest mandat. La part estatal depèn de la decisió del Govern de Pedro Sánchez i de la seva continuïtat.
En plena crisi ferroviària
En qualsevol cas, els Comuns insisteixen que el pactat és que els bitllets costin la meitat del seu preu, cosa que han negociat les dues darreres setmanes Dalmau i Jéssica Albiach mentre el Govern intentava contenir l’ona expansiva de la crisi ferroviària i ajornava la negociació dels pressupostos. Els Comuns insisteixen que abaratir les tarifes del transport públic és una mesura “imprescindible” per fer front a l’increment del cost de la vida i està especialment justificada davant el desgavell a Rodalies.
La decisió suposa també que el Govern faci marxa enrere en la seva intenció, expressada verbalment, d’allargar les bonificacions només per als col·lectius considerats més vulnerables, amb l’argument que calen recursos per sostenir el transport públic. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va defensar a finals de l’any passat que, a excepció de la T-Jove, s’havia de començar a posar data de caducitat als descomptes en els bitllets de transport que es van activar el 2022 per fomentar el transport públic arran de l’augment del preu dels combustibles derivat de la invasió d’Ucraïna. “Hem de fer números. Ser raonables”, va argumentar també el president de la Generalitat, Salvador Illa, el passat 5 de desembre al Parlament.
Que el Govern d’Espanya finalment prorogués les bonificacions i la pressió d’ERC i dels Comuns perquè la Generalitat fes el mateix va acabar forçant que els preus rebaixats es mantinguessin aquest 2026. I ara, en plena crisi de Rodalies, queda clar que aquest debat es dona per tancat fins a les pròximes eleccions.
