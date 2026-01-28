El Govern i ERC plantegen que el director de Rodalies Catalunya assumeixi també la gestió de Renfe
La plaça està vacant des que dilluns va ser destituït Josep Enric Garcia Alemany
Júlia Regué / Sara González
La Generalitat de Catalunya vol poder decidir qui lidera Renfe a Catalunya i tenir així un comandament únic a Rodalies que conegui al detall la xarxa ferroviària catalana per gestionar-la des de la proximitat i resoldre la descoordinació entre els actors implicats. Aquesta és una de les decisions que s’està valorant a la taula de negociació amb ERC, però que depèn del vistiplau del Govern espanyol —que, segons fonts consultades per El Periódico, del grup editorial de Regió7, ho accepta—, tot i que ja ha reclamat públicament que es faci aquest pas per millorar l’eficiència del servei ferroviari. La plaça de director operatiu de Rodalies està vacant des que dilluns va ser destituït Josep Enric Garcia Alemany, precisament pel col·lapse del servei de Rodalies i l’exigència del Govern que s’assumissin responsabilitats.
L’objectiu d’aquest futur acord, que atorgaria a la Generalitat una major capacitat de decisió, és millorar un servei que està patint el descrèdit de la ciutadania, que ha vist com durant aquesta última setmana els trens no circulaven, les operadores ferroviàries i la direcció política emetien directrius contradictòries i les incidències a Rodalies s’anaven acumulant. L’horitzó és que dilluns el servei recuperi la “normalitat”.
Ha estat la portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, qui ha explicitat la proposta a la cambra com un “pas previ” perquè l’operadora del servei ferroviari de Rodalies acabi sent “100% catalana”. “Ha arribat el moment que també Rodalies de Catalunya acabi assumint la gestió de Renfe a Catalunya. Cal un comandament únic perquè els trens funcionin al nostre país”, ha reivindicat la dirigent republicana. No ha mencionat explícitament que l’horitzó de la nova empresa mixta sigui prescindir de Renfe en un futur, però sí que ha apuntat en aquest sentit quan ha pronosticat que, “més aviat que tard”, la part estatal sortirà de la gestió.
Això és també una pista d’aterratge per a Junts, que ha reclamat que es “pari” el traspàs de Rodalies per “fer fora Renfe de Catalunya” perquè, al seu parer, hauria de ser operada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), una opció que els negociadors consideren no només impossible pels estatuts, sinó també molt complexa a nivell tècnic. Una idea que va ser descartada i a la qual ara s’anteposa la possibilitat de millorar la governança de Rodalies a través d’aquest comandament únic.
“Cal accelerar el pla de treball de la nova empresa per integrar-nos en l’operativitat de la infraestructura ferroviària. Té el compromís del Govern que així serà”, ha respost la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, recollint el guant i assegurant que aquesta crisi de Rodalies és una “oportunitat per accelerar” el traspàs del servei a la Generalitat.
En aquesta ocasió, ERC no n’ha reclamat la dimissió, com sí que ha fet durant la sessió de control al Govern que ha despatxat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. De fet, els republicans han pactat amb el Govern en les últimes 48 hores mesures clau per a Rodalies, com un increment de recursos al Pla de Rodalies i, ara també, ultimen una entesa política per forçar aquesta fusió de responsabilitats quan es designi el nou director de Rodalies.
El ple del Parlament d’aquest dimecres s’ha convertit en un examen al Govern sobre la seva gestió del caos de Rodalies. Dalmau, que assumeix les funcions de Salvador Illa com a president durant la seva hospitalització, ha demanat “disculpes” als milers d’usuaris afectats, alhora que ha reclamat la “col·laboració” de l’oposició per forjar un “pacte de país” amb la finalitat de “refundar la xarxa ferroviària catalana”, que pateix una “vulnerabilitat endèmica”. Tot plegat després del cessament de dos responsables —el director de Rodalies i el director general d’explotació d’Adif— i d’haver anunciat una inversió de 1.600 milions d’euros més en el manteniment de la infraestructura, fins a arribar als 8.000 milions en una dècada (2030).
