Trànsit torna a tallar l'AP-7 en sentit sud almenys una setmana per les obres de Gelida

El director del Servei Català de Trànsit diu que, perquè la maquinària pugui treballar, cal ocupar l'únic carril que es va reobrir dissabte passat

Per aquest punt de l'autopista hi circulen cada dia uns 120.000 vehicles, dels quals uns 25.000 són camions

Una màquina excavadora treballa al tal·lús esfondrat a Gelida, entre l'AP-7 i la via del tren

Una màquina excavadora treballa al tal·lús esfondrat a Gelida, entre l'AP-7 i la via del tren / ACN

Pau Lizana Manuel

Barcelona

“Hem de fer enrere un pas”. Amb aquestes paraules, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat aquest dimecres que l’AP-7 quedarà tancada al trànsit en sentit sud durant almenys una setmana. Segons Lamiel, la mesura ha de servir perquè la maquinària pesada dels equips que treballen en l’estabilització del terreny sota l’autopista pugui ocupar també el carril esquerre en direcció a Tarragona, que havia reobert al trànsit dissabte passat.

“És una actuació programada, però no ens imaginàvem que amb tanta afectació”, ha defensat Lamiel, que ha explicat que els equips del Ministeri de Transports li han traslladat la necessitat d’analitzar el terreny sota l’asfalt de tota la carretera per poder-ne garantir la seguretat. Tal com va indicar el mateix Lamiel ara fa una setmana, només per aquest tram d’uns 12 quilòmetres, entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia, hi circulen uns 120.000 vehicles al dia, dels quals uns 25.000 són camions.

El responsable de Trànsit ha recordat que les principals alternatives al tall de l'AP-7 passen per l’A-2 i la C-15 o la C-32.

