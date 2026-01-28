El Parlament dona llum verda al seu pressupost per al 2026
La cambra avala els comptes del Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges
Maria Pratdesaba (ACN)
El Parlament ha donat llum verda al seu pressupost per al 2026 amb els vots a favor de PSC, ERC i Junts. PPC, Vox, Comuns i AC hi han votat en contra. El pressupost ascendeix a gairebé 65 milions d'euros, una xifra que suposa un lleuger increment (1,59%) respecte al del 2025. Ara el pressupost es remetrà al Govern perquè el pugui incorporar al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat. Així doncs, si no hi ha nous comptes per al 2026 no es podrà aplicar tampoc el previst per al Parlament.
La cambra també ha avalat els comptes dels ens estatuaris: el de Consell de Garanties Estatutàries, que puja a 3,6 milions, el de la Sindicatura de Comptes, de 16,2 milions, i el del Síndic de Greuges, que s'eleva als 8 milions.
