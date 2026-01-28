Vox demana personar-se com a acusació popular per l'accident "evitable" de Gelida
"Perquè no només paguin políticament sinó també penalment", argumenta Ignacio Garriga
ACN
El president de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha avançat que el seu partit ha demanat personar-se com a acusació popular pels accidents ferroviaris de Gelida i Adamuz. "Perquè no només paguin políticament sinó també penalment. Perquè el partit socialista és el majori perill per al conjunt dels espanyols", ha argumentat Garriga en el marc de la compareixença del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per la crisi de Rodalies. Garriga ha acusat Junts, ERC i els Comuns de ser "responsables" com a "col·laboradors necessaris" dels governs socialistes. "Són uns pocavergonyes i uns estafadors perquè no han negociat la millora del servei sinó la col·locació d'amics", ha afegit.
Garriga ha qualificat de "triomfalista" la intervenció de Dalmau davant del ple com a president en funcions. "No sé si és conscient de la responsabilitat que tenen. Ha mort un maquinista, hi ha ferits i el servei ha quedat paralitzat", ha afegit. I, en aquest sentit, ha afirmat que la mort del maquinista en pràctiques a Gelida era "evitable". De fet, ha acusat els socialistes de ser els responsables de la mort del maquinista i de l'aturada del servei de Rodalies per la manca d'execució de la inversió prevista a la infraestructura.
Però Garriga no només ha assenyalat els socialistes sinó també a Junts, ERC i els Comuns perquè, segons ha dit, han pactat i negociat amb la "màfia socialista". En aquest sentit, els ha demanat que deixin de donar suport al "corrupte" de Pedro Sánchez.
Segons el líder del partit d'extrema dreta, els catalans estan "farts" que no dimiteixi ningú, que no hi hagi una disculpa sincera ni un canvi de rumb. I ha criticat que el Govern sempre s'escuda darrere de la "maleïda excusa del canvi climàtic" per eludir qualsevol responsabilitat. "Són una banda de mentiders", ha afegit.
El líder de Vox a Catalunya ha dit que no n'hi ha prou amb dimissions de "caps de turc" i ha demanat que se'n vagi tot el Govern. "Que Paneque agafi de la mà els del seu costat i convoquin eleccions", ha dit.