El pla de Rodalies preveu doblar la inversió en manteniment
S’incorpora per primera vegada un programa per construir tallers i vies d’estacionament per absorbir les necessitats dels 53 nous trens que arribaran
Cristina Buesa
Amb el servei ferroviari a Catalunya penjant d’un fil, encara amb desenes d’autocars cobrint les rutes per carretera i l’ànim col·lectiu per terra, ahir el Ministeri de Transports i el Govern, junts, van presentar el pla de Rodalies per al pròxim quinquenni, 2026-2030. El que van voler destacar més és la injecció en manteniment de la xarxa ferroviària, tenint en compte que l’accident de Gelida de fa una setmana ha despullat unes Rodalies amb necessitats urgents d’actualització.
Per aquesta raó, el pla de Rodalies destinarà 1.340 milions en manteniment fins al 2030, el doble dels últims cinc anys. Tal com havia avançat El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, la pressió política d’ERC ha empès a augmentar aquesta partida, més enllà de la constatació en forma d’incidències de les últimes jornades, amb despreniments en talussos, vies descalçades o túnels per modernitzar. Adif actua aquests dies en una trentena de punts del país, amb la intenció que la setmana que ve es pugui reprendre la normalitat en aquest servei essencial.
Transports brandeix un augment del 26% de la inversió per al pròxim quinquenni respecte al 2020-2025. Seran 8.037 milions d’euros, 1.691 milions més que en el quinquenni anterior. També s’ha incorporat per primera vegada un programa per construir tallers i vies d’estacionament per absorbir les necessitats dels 53 nous trens que s’aniran incorporant al servei progressivament. La consellera Sílvia Paneque va assegurar que es tracta d’un "esforç inversor sense precedents, que no només són obres sinó que volem que el sistema funcioni millor, que hi hagi més fiabilitat i més manteniment", va demanar.
El secretari d’Estat del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, va voler fer balanç de l’aconseguit fins al moment, per exemple que s’ha executat el 77% del pla anterior. Els 291 projectes inclosos en el pla, va explicar, tenen una mitjana de quatre milions de cost. Terraplens en l’R13, millores en l’R1, renovacions de via en l’R2, l’accés a l’aeroport (gairebé 400 milions, una de les més rellevants) i una llarga llista. O la fita d’haver fet accessibles 92 de les 110 estacions de Rodalies.
Acordat des de l’octubre
Santano i Paneque van assegurar que estaven treballant en la nova planificació des de fa mesos i que l’esdevingut a la xarxa aquesta setmana no els ha fet canviar les partides perquè ja havien detectat que la denominada "reposició d’actius", és a dir, el manteniment preventiu i correctiu, era imprescindible. El secretari d’Estat va concretar que "estava acordat" des de l’octubre i que el fet que es presenti en aquests moments és per "demostrar" el compromís en les inversions en Rodalies.
El pla fet públic ahir, va prosseguir la consellera, "no solucionarà els problemes d’un dia per l’altre, en som plenament conscients, però significa un canvi de ritme inversor important, colossal", va descriure. "Rodalies s’ha de modernitzar i ha de ser una peça fonamental, convertir-se en un transport massiu sostenible". De fet, un dels principals objectius d’aquesta planificació a l’inici de la dècada va ser justament augmentar dels 400.000 viatges diaris a 600.000, una cosa que no s’ha aconseguit, sinó més aviat el contrari, ja que els últims balanços indiquen que són menys de 400.000.
Per organitzar el nou pla de Rodalies han mantingut els sis programes vigents en l’anterior, afegint el setè dels tallers. Els objectius, va desgranar la responsable de Territori, tenen a veure amb el fet d’aconseguir un servei "amb més fiabilitat, més qualitat i més capacitat". El Govern va voler aprofitar que des del Ministeri de Transports, més enllà de l’afinitat política, hi ha predisposició econòmica i voluntat de revertir la situació. Paneque també va esmentar en un parell d’ocasions el paper per tancar el pla d’ERC, malgrat que han demanat la seva dimissió.
Al departament que dirigeix Óscar Puente també li interessava ahir l’explicació del pla de Rodalies per situar el focus en una cosa positiva, ja que després dels accidents d’Adamuz i Gelida no han tingut un sol dia de calma. Santano va remarcar que el que més els interessa és la inversió amb tren convencional i que, el 2030, els més de 8.000 milions ara anunciats estiguin o bé finalitzats o amb les obres en marxa. "No estic satisfet amb el servei que es dona i entenc l’emprenyament i malestar de la gent", es va sincerar el secretari d’Estat en la presentació a la seu de Territori. Mentrestant, a l’altre costat del carrer, a l’estació de Sants, els viatgers de Rodalies buscaven a les pantalles quina era la sort del seu tren.
